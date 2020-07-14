Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"

После окончания рабочего дня на площадь Ленина в Хабаровске вновь начали приходить люди. Пятая акция в городе продолжалась несколько часов, а затем переросла в очередное шествие по городу под звуки сигналящих в знак поддержки машин, проезжающих мимо. Протестующие продолжают выступать в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного ранее Басманным судом Москвы.

По оценке DVhab.ru, в один из моментов количество протестующих достигало 500 человек. После этого издание сообщало о продолжающемся пребывании горожан. Среди лозунгов звучат «Свободу Фургалу!», «Наш край — наш Фургал!» и другие.

Как следует из онлайн-трансляции хабаровского штаба Алексея Навального, в ходе акции полиция задержала одного из митингующих с плакатом «Путин — вор», при этом толпа поддержала сотрудников правоохранительных органов, предполагая, что мужчина был провокатором. Другого молодого человека протестующие задержать не позволили, окружив автомобиль силовиков, несмотря на попытку полицейских сделать это после его выкрика «Путина в отставку». Люди активиста поддержали, он пообещал продолжить делать это.