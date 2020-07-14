Надежда Сафьян // фото в статье: личный архив Надежды Сафьян

"Люди были не готовы к пандемии": проект "Мы рядом" помогает тем, кто на грани
Фото: Depositphotos

Экономист Сергей Хестанов: "Деноминация рубля спровоцирует панику"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»

Филипп Киркоров: "О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Митрополит Викентий (Морарь) / фото: скриншот Youtube

Влиятельный покровитель отца Сергия Романова вычеркнул его из списка священников
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Адвокат Ефремова в 40 раз снизил сумму компенсации родным погибшего в ДТП
Рост инфляции и 80 рублей за доллар: экономист предупредил об осеннем скачке цен
Дмитрий Быков: Если что-то и изменится после 2024 года, то мы об этом не узнаем

Новости дня

14 июля, вторник

[16:37]"Голос" потребовал от Генпрокуратуры проверить материалы федеральных каналов
[15:43]83 миллионера в мире требуют введения бессрочного повышенного налога
[15:32]Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"
[14:57]На выборах в московских муниципалитетах применят дистанционное голосование
[14:19]Бабарико не пустили на выборы президента Беларуси. Тихановскую зарегистрировали
[14:15]Азербайджан заявил о гибели двух офицеров в результате обстрела Арменией
[13:39]"Занимается торговлей выборами": В ЦК "Коммунистов России" заявили о "провале" партии
[13:06]Прокуратура: На стройке "Газпрома" из зарплат мигрантов удержали 14,4 млн
[12:50]Пульты дистанционного управления приравняли к гаджетам для нагревания табака
[12:39]Военные журналисты записали ролик в поддержку Ивана Сафронова
[12:25]В Монголии от бубонной чумы умер подросток, 15 человек поместили на карантин
[12:11]На трассе М-4 в Сирии взорвался фугас. Пострадали трое российских военных
[12:00]"Проект": Руководство Чечни за деньги "крышует" российских бизнесменов
[11:44]Пентагон заказал у Boeing истребители для сверхзвукового оружия
[11:08]"Такие митинги в городе не нужны": Мэр Хабаровска не поддержал горожан
[10:49]В Сирии задержаны боевики, собиравшие данные о российских объектах
[10:32]Сафронов будет сотрудничать со следствием по делу о госизмене
[10:12]Провокационная реклама Собчак и замена Фургала от ЛДПР. Главное к утру 14 июля

13 июля, понедельник

[17:57]Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Ему было 27 лет
[17:46]Россия призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность
[17:31]С 13 июля при условии соблюдения правил безопасности открываются кинотеатры
[17:14]С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия
[17:02]Вакцина от коронавируса может поступить в оборот в середине августа
[16:44]РПЦ назвала священника Сергия Романова неадекватным
[16:30]Сафронова официально обвинили в госизмене. Вину он не признал
[16:10]Из-за задержек зарплаты рабочие устроили погромы на стройке завода "Газпрома"
[15:45]Netflix, Аранофски и Стиллер купили права на экранизацию Кинга за три доллара
[15:35]"Причины и логики не понимает никто": Силовики пришли с обыском в "Открытую Россию"
[15:03]На юге Нижегородской области упал самолет Ан-2. Возбуждено уголовное дело
[14:56]Посольство Венгрии опровергло открытие границ с РФ. Въезд остается запрещен
[14:31]В Ростове-на-Дону задержали террористов ИГ. Во время операции произошел взрыв
[14:23]В Хабаровске проходит четвертый митинг в поддержку губернатора Фургала
[13:52]У СИЗО Лефортово проходит акция журналистов в поддержку Ивана Сафронова
[13:35]"Мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края": Трутнев о новых выборах
[13:17]Сокуров заявил, что Путин прекрасно осведомлен о воровстве среди олигархов
[12:55]"Норникель" оценил аварию в Норильске в 10 млрд. Столько Потанин обещал Путину
[12:21]Путин потребовал скорректировать нацпроекты за три месяца
[12:16]Умерла жена Джонна Траволты Келли Престон
[12:08]СК добавил руководство преступным сообществом к обвинениям против Анатолия Быкова
[11:44]Венгрия готова открыть границы с Россией с 15 июля

Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото: depositphotos
Рецепт: Цветная капуста с поправками
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"

Политика
15:32, 14 июля 2020

Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"
Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске
Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

После окончания рабочего дня на площадь Ленина в Хабаровске вновь начали приходить люди. Пятая акция в городе продолжалась несколько часов, а затем переросла в очередное шествие по городу под звуки сигналящих в знак поддержки машин, проезжающих мимо. Протестующие продолжают выступать в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного ранее Басманным судом Москвы.

По оценке DVhab.ru, в один из моментов количество протестующих достигало 500 человек. После этого издание сообщало о продолжающемся пребывании горожан. Среди лозунгов звучат «Свободу Фургалу!», «Наш край — наш Фургал!» и другие.

Как следует из онлайн-трансляции хабаровского штаба Алексея Навального, в ходе акции полиция задержала одного из митингующих с плакатом «Путин — вор», при этом толпа поддержала сотрудников правоохранительных органов, предполагая, что мужчина был провокатором. Другого молодого человека протестующие задержать не позволили, окружив автомобиль силовиков, несмотря на попытку полицейских сделать это после его выкрика «Путина в отставку». Люди активиста поддержали, он пообещал продолжить делать это.

Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

 

Теги: #Фургал

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

"Голос" потребовал от Генпрокуратуры проверить материалы федеральных каналов
Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Политика

Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"
Виктор Бабарико // фото: скриншот Youtube

Политика

Бабарико не пустили на выборы президента Беларуси. Тихановскую зарегистрировали
Политика
Пошел в политический рост: Шнуров приехал на торжественную часть съезда партии
Панин поддержал митинги в Хабаровске: 35 тысяч за Фургала не шайка сумасшедших!
Не такая уж и единая Россия – каток заехал не туда. Итоги недели одним предложением
Максим Шевченко: Поправки – не демонстрация силы и не триумф. Это – слабость
Общество
"Новые люди" помогли брошенным животным вернуться домой
Поправки в действии: Как проходили обыски у противников изменений в Конституцию
Краснодарские водоканальщики остались без люксового Кадиллака за 5 млн рублей
Сама ребенок, но рожает...
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

Культура и ТВ
Алиса Гребенщикова: Любовь – это чувство, которое живет само по себе
Вдова Юрского подтвердила конфликт в МХТ: Не понимаю политики Женовача
Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей
"Палм-Спрингс": летний ромком о бесконечной свадьбе в калифорнийских пейзажах
Шоу-бизнес
Семью Трушкиных постигла новая беда: в Москве скончался брат писателя-сатирика
"Решетова боится, что мама Тимати отберет сына": продюсер открыла тайны звезд
Бывшую жену Гуфа чуть не расстреляли, ее отец копал под Дудаева
Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина

Здоровье
Появление спортивной команды в городе увеличивает смертность от гриппа
С диагностикой бокового амиотрофического склероза врачи опаздывают
Во время пандемии COVID-19 курильщики стали чаще отказываться от вейпов
Иммуномодуляторы помогут раковым больным защититься от COVID-19
Туризм
Более 200 тысяч в сутки за пентхаус: любимый отель Ольги Бузовой ждет гостей
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике
/ фото в статье: Константин Баканов
Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Global Look Press
Алиса Гребенщикова:
"Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького"
Константин Чечеров // Фото: скриншот YouTube
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров:
"Смертником я себя не чувствовал"
Фото: Global Look Press
"Врачи меня спасли!" Дмитрий Колдун – откровенно о борьбе с тяжелой болезнью
Эльман Пашаев: фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП
Фото в статье: скриншот Youtube
Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович
Бари Алибасов // Фото: АГН "Москва"
"Прекрати дуристику!" Соседов врезал умирающему Алибасову
Фото: Global Look Press
Футболисты "Зенита" – спортсмены или извращенцы? Мнения сторон
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
^