В Хабаровске проходит четвертый митинг в поддержку губернатора Фургала

Возле здания правительства в Хабаровске снова собрались граждане. Они требуют освободить арестованного Басманным судом губернатора Сергея Фургала.

По прямой трансляции штаба Алексея Навального в Хабаровске с площади Ленина видно, что на после нового шествия там собрались как минимум несколько сотен людей. Возможно, что их больше. Протестующие скандируют лозунги «Фургала — домой», «Свободу», «Путина — в отставку!», «Фургал — наш выбор» и другие. После того как на площадь приехали машины дезинфекции люди отправились на очередное вечернее шествие по улицам. Им активно сигналят проезжающие мимо автомобилисты.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на телеграм-каналы, Комсомольске-на-Амуре параллельно проходит автопробег в его поддержку.

Отметим, что это уже четвертый крупный митинг в Хабаровске за последние три дня. Первая акция насчитывала порядка 30-35 тысяч участников, что является рекордом для города. Сегодня правительство региона призывало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях, объяснив это коронавирусом, а также возможными провокациями и тем, что несистемная оппозиция и блогеры становятся выгодоприобретателями от волнений в регионе.

При этом полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уже поднял вопрос о возможности новых губернаторских выборов в случае отставки Фургала по решению президента и суда. Также Трутнев прокомментировал митинги в поддержку Фургала: «У людей есть право выражать свое мнение. Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей», — приводит его слова РИА Новости.