В Хабаровске и Комсомольске снова прошли митинги в поддержку губернатора Фургала

Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре снова вышли на улицы в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как пишет DVHUB.RU, в Комсомольске акция проходит уже четвертый день подряд. За протестующими во время шествия также ехали сигналившие машины, организовавшие автопробег по тому же маршруту. Участники акции по пути протестовали возле здания муниципалитета и у здания местного отделения ФСБ. Они выступали против действующей власти и скандировали лозунги в поддержку избранного губернатора: «Свободу Фургалу!», «Руки прочь от Фургала!», «Это наш выбор!» «Хотелось бы, чтобы нам предоставили факты и доказательства того, в чем его обвиняют. И если судить его, то судить в Хабаровске открытым судом», — пояснила изданию одна из протестующих.

В Хабаровске также вновь прошла акция протеста, однако, как отмечается, число её участников по сравнению со вчерашним днем сильно уменьшилось. Ранее в Сети также появилось видео, как отряд омона с щитами и в полном обмундировании заходит в здание правительства региона. Правительство также обратилось к митингующим: «На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие!» — пояснили гражданам, напомнив, что все проходящие акции являются несанкционированными и их участников могут привлечь к административной ответственности, а также про опасность эпидемии коронавируса.

Данных о численности протестующих не приводится. Информации о столкновениях с силовиками также нет: митинг проходит в полностью мирной форме, а правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее.

Отметим, что накануне в городах также прошли акции протеста. По данным СМИ, число протестующих в Хабаровске тогда составляло по разным подсчетам от 10 до 35 тысяч человек. Отмечалось, что численность протеста в 30 тысяч является абсолютным рекордом для города. По данным МВД, их было 10-12 тысяч, однако «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник сообщает, что краевая полиция «передавала более реальные цифры по числу людей, но в федеральном МВД их занизили».

Протесты связаны с арестом избранного губернатора от ЛДПР Сергея Фургала, набравшего на выборах в 2018 году 70% голосов. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Сразу после задержания главу региона увезли в Москву. Судебный процесс проходил в закрытом формате.