"Стыдливо закрывают процесс": Суд рассмотрит дело Фургала в закрытом режиме

Судья Басманного суда Артура Карпов согласился провести заседание о выборе меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в закрытом режиме. Об этом его просили следователь по особо важным делам при председателе СКР Юрий Буртовой и прокурор Сергей Бочкарев.

По мнению представителей Следственного комитета, это необходимо для безопасности свидетелей по делу и самого Фургала. «Я не вижу никакой угрозы для себя со стороны окружающих. Что касается остальных, то мне об этом ничего не известно», — не соглашается с позицией обвинения глава региона (цитата по РБК). По данным СМИ, бывший бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков сейчас находится под госзащитой.

«Класс. Заседание по делу Фургала объявили закрытым. Вчера нам говорили, что там железные доказательства его причастности к убийствам. А сегодня стыдливо закрывают процесс», — комментирует просьбу следствия оппозиционный политик Алексей Навальный.

В защиту Фургала накануне выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что это обвинения носят политический характер. Он также в знак протеста пригрозил выходом всей фракции из Госдумы, Совфеда и других властных структур.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что действующего губернатора обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Также «Известия» связывали обыски и задержания других представителей ЛДПР в парламенте Хабаровского края с хищением 2 миллиардов рублей на заводе «Амурсталь».