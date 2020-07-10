"Арест Сергея Фургала был ожидаем. Еще с января, но вписались поправки"

Такую точку зрения высказал Sobesednik.ru Даниил Ермилов, представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО.

Демократ или популист?

– Судя по итогам голосования за Фургала в 2018-м, он в крае человек популярный. И вдруг – заказные убийства, связи с ОПГ…

А не потому ли это все, что он выиграл второй тур у прежнего губернатора Шпорта? И не потому ли, что его первые шаги на посту главы региона были в пику старой гвардии – продать яхту, на которую тратилось много бюджетных денег, уменьшить зарплату себе и пенсии депутатам, остановить сомнительные госзакупки, заставить чиновников летать эконом-классом…

– Начнем с того, что яхту он так и не продал – она так и осталась на балансе края. То есть это было популистское заявление. Но первые недели и месяцы его правления, вы правы, вызывали восторг у избирателей, потому что Фургал говорил им то, что они хотели слышать.

Что же касается деликатных аспектов его прошлого, про это, думаю, знал небольшой круг посвященных лиц – видимо, какая-то группа силовиков, серьезных бизнесменов, кое-каких представителей политического блока – ну, кому положено по должности или по функционалу знать такие вещи. Но чем дольше Фургал находился у власти, тем больше эта информация начинала распространяться. В любом регионе же нужно отстраивать, отлаживать связи – как заходить, как решать вопросы, как работать и т.п. вещи.

И вот тут-то начинали происходить разные системные затыки. То есть, людей, которые традиционно работали в каких-то отраслях, их туда больше не пускали… Возникало локальное недовольство, люди обсуждали – почему так, искали варианты… Знаю, что некоторые перемещали свой бизнес на Сахалин, в Приморье, в другие регионы.

В общем, ожидания от избрания Фургала были очень хорошие. Его предвыборная программа была ярким обещанием свободы, демократии. Она очень хорошо была воспринята предпринимательским сообществом. Но в реальности все оказалось далеко не так радужно. К слову, по разным оценкам во время предвыборной кампании Фургал потратил от 300 млн до 500 млн рублей только на работу с убеждением граждан. Понятно, что люди оказались под влиянием такой широкомасштабной мадиакампании. Фургалу удалось очень грамотно выстроить имидж. Вина за все проблемы региона неизменно перекладывалась на федеральный центр и так далее.

В итоге у людей было ощущение, что они избрали народного губернатора. Но одно дело таковым казаться, другое – им быть. В плане управления регионом Фургал все брал в свои руки, докапывался до мельчайших деталей, и, естественно, не успевал нормально работать там, где это действительно нужно. А где-то ему банально не хватало понимания процесса…

Дело Фургала и дело Быкова: есть ли связь?

– Ну, это такие грехи, которые найдутся в любом регионе. За это не арестовывают. Да еще по такому страшному обвинению. Да и про то, что изменился подход к местному бизнесу выглядит не очень убедительно: ведь у семьи самого Фургала обширный бизнес в крае, да и члены его семьи неплохо представлены в местных органах власти.

– Да, у него не только лесной бизнес (его Фургал, кстати, отпускал, не занимался какое-то время). Ключевой бизнес у него – это все-таки металлургия (черный лом, переплавка, отправка за рубеж).

– Может арест Фургала быть каким-то боком связан с недавним арестом красноярского аллюминиевого короля Анатолия Быкова?

– Думаю, нет. Просто по времени совпало. Вообще-то владеющие информацией люди ожидали ареста Фургала еще в январе-феврале, в крайнем случае в марте… Но тут вписалась история с поправками в Конституцию, потом COVID-19…

Все дело в «Амурстали»?

– То есть, выходит, арест состоялся на фоне передела сфер влияния на заводе «Амурсталь», единственном на Дальнем Востоке металлургическом предприятии, который с 2017-го принадлежал холдингу «Торэкс», а сейчас фактически – Павлу Бальскому, которого считают близким человеком семьи Ротенбергов?

Наше досье: В «Торэкс» владельцами были супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова и Николай Мистрюков. Последний – ключевой и давний партнер Фургала (они были соучредителями ПК «Хабаровскметаллторг»). Обыски в «Торэксе» прошли в ноябре 2019-го. Тогда же и был арестован Николай Мистрюков.

– По сути, да. Мистрюков отвечал за финансовую стратегию холдинга. Плюс на Мистрюкове была ¼ доля акций металлургического завода «Амурсталь». А 50% акций завода принадлежали Павлу Бальскому, которого действительно считают человеком семьи Ротенбергов. И вот когда Бальский начал активно интересоваться размером прибыли этого завода, у него возникли вопросы.

Наше досье. В прошлом году предприятие фактически стояло на краю банкротства – его сотрясали обыски, проверки, банки временно прекратили финансировать предприятие…

– Ситуация на заводе была очень сложная, – продолжает Ермилов. – После ареста Мистрюкова банки прекратили выдавать кредиты заводу, стали задерживать зарплаты… Бальский выкупил у Мистрюкова, находящегося в СИЗО, его долю и стал обладателем 75% акций. Он и Фургалу (строго говоря, его жене) предлагал выкупить его долю, но тот отказался. Супруга губернатора стала требовать прояснить: как именно в СИЗО была совершена эта сделка, насколько она была добровольной.

Так или иначе, Бальский стал наводить на заводе порядок. А когда Мистрюков оказался в СИЗО, стало понятно, что рано или поздно он начнет говорить. К тому же его здоровье там начало ухудшаться...

– Вы хотите сказать, что не история с разделом завода стала толчком к уголовному преследованию Фургала?

– Есть же поговорка «сколько веревочке ни виться, все равно конец будет». Если очень агрессивно ведешь какие-то действия, непременно рано или поздно тобой заинтересуются. Думаю, именно так и произошло в данном случае.

Я никого ни в чем не обвиняю. Следствие разберется.

Наше досье

Следствие называет Сергея Фургала организатором убийства и покушения на убийство «ряда предпринимателей», совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фамилии не называются, но, из неофициальных источников известно, что фамилия Фургала упоминается в двух эпизодах организации убийств (двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова) и одного покушения (предпринимателя Александра Смольского).

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сказала, что по этому же уголовному делу ранее были арестованы четверо участников группы. Кроме того, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным не только на территории Хабаровского края и Амурской области, но и Приморья.

«Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов, – сказала так же Светлана Петренко. – Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших».

Если эту информацию сопоставить с утверждениями депутата ГД Александра Хинштейна о том, что осужденный в 2011-м криминальный авторитет Михаил Тимофеев (Тимоха) был помощником Фургала, то можно сделать вывод, что Тимофеев — один из тех, кто дал показания на губернатора.

Сергей Фургал был задержан вчера утром, когда садился в машину, чтобы ехать на работу. Его доставили в Москву, где отвезли на допрос в СКР. По словам его пресс-секретаря Надежды Томченко, назначить и.о., который бы выполнял обязанности губернатора, он не успел.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, указа о снятии Фургала с должности Владимир Путин пока не подписал.

Сергей Фургал, бывший врач-невролог, в конце 1990-х подался в бизнес, занимался лесом. Потом расширил сферу своих бизнес-интересов. В 2006-2007 годах был начальником дальневосточного филиала госэкспертизы МЧС, одновременно занимался политической деятельностью: в 2005-2007 был депутатом Хабаровского краевого парламента. С 2007 – 2018 депутат Госдумы (ЛДПР).

В 2018-м выиграл выборы на пост губернатора, во втором туре с большим перевесом победив прежнего главу региона единоросса Вячеслава Шпорта.