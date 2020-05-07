Кто заказал Анатолия Быкова? Версия Максима Шевченко

Утром 7 мая в своем коттедже оперативниками Следственного комитета по Красноярскому краю был задержан и позже доставлен на допрос влиятельный красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков.

Интерес к его персоне Следком объяснил делом почти 30-летней давности, по которому сидящий в тюрьме криминальный авторитет Владимир Татаренков, осужденный в 2012 году на 13,5 лет как один из организаторов двойного убийства, дал новые показания – против Быкова. Это и дало следствию повод заподозрить Быкова в организации убийства в 1994 году Александра Наумова и Кирилла Войтенко, с которыми у того, по материалам дела, «возникли разногласия на почве распределения доходов».

Публицист Максим Шевченко поделился с Sobesednik.ru своей версией о том, что стоит за задержанием авторитетного красноярского бизнесмена на самом деле.

Максим Шевченко

«Быков легко прошел бы в Госдуму – его боялись, вот и вытащили эту нелепую историю»

– Почему вдруг всплыла эта старая история 1994 года?

– Причем, заметьте, история, по которой сам Быков уже давал подробные разъяснения в суде в 2011 году как свидетель. Его арест демонстрирует беспомощный страх властей перед тем авторитетом, который имеет Анатолий Быков.

Последние 2 года он жестко критиковал власти, в том числе и в моем Ютуб-канале, когда комментировал пожары в Красноярском крае и совершенно ясно обвинил власти в том, что они покрывают тех, кто организует эти пожары на незаконных вырубках. Этот ролик набрал почти миллион просмотров.

А зимой Быков давал интервью, объясняя, почему Красноярск задыхается в клубах угольного смога, называл имена. И у него скоро заканчивается срок, когда он не мог участвовать в выборах. Вскоре он мог пойти в Госдуму, и легко прошел бы. Короче, его боялись, вот и вытащили эту нелепую историю.

– Критика Быкова, о которой вы рассказали, била прямо по губернатору Уссу.

– Усс – это марионетка, за ним стоят олигархические структуры, в том числе выходящие на транснациональный капитал.

Сегодня Красноярский край и Сибирь просто превращены в пространство совершенно циничной эксплуатации колониального типа, с выводом полезных ископаемых, неисполнением экологических, социальных обязательств перед местным населением. Как получается, что в богатейшем крае народ бедствует? И Анатолий Петрович об этом говорил прямо, смело, называя имена и фамилии. Конечно, власть его боялась.

«Если Быкова посадят, то сделают из него политического мученика. Этот только поднимет его авторитет в регионе»

– Тем не менее, Быкова называют криминальным авторитетом.

– Там, где он живет, не называют. Он просто очень уважаемый человек.

Условия жизни в рабочем поселке в Сибири на рубеже 80-90-х были невероятно жесткими. Москвич ни один даже представить не может. Быков, сам бывший боксер, по всем городам защищал боксерсккие школы от уничтожения. С каким уважением ветераны спорта о нем высказываются! Я слышал, как он с ними разговаривал – на вы, по имени отчеству. Никогда я не слышал от Быкова каких-то блатных выражений, манер.

Он говорит как патриот, как государственник, ставит вопросы ребром. Он не был никаким вором в законе – он был спортсменом, они всегда особняком держались. Они не жили ни по каким криминальным законам. С ворами у них всегда был жесточайший конфликт. Воровским был Дальний Восток, пусть депутаты от ЕР и политики тех времен вспомнят, как ездили на поклон к такому Джему, который держал регион. А Красноярск не был воровским регионом. Питер тоже не был, там, кстати, тоже спортсмены себя защищали неплохо, те же дзюдоисты. Я бандитов видел, но спортсмены такими не были. Я знаю, что к Быкову обращались в спорных ситуациях, зная, что он решит спор по совести, а не по корысти. Но это не делает его криминальным авторитетом.

– Дойдет сейчас до суда?

– Ну если это все, что они смогли накопать... Сама коллизия нелепая: «жертвы» готовили покушение на Быкова, и он будто бы им отомстил. Сам Быков уже давал разъяснения, что одного из них он вообще не знает, а со вторым он был в хороших отношениях. Думаю, как начнется избирательная компания, с него снимут все обвинения.

Потому что если сажать его за историю 30-летней давности, ничем, кроме показаний сидящего в тюрьме преступника не подтвержденную, то это просто создавать политического мученика. Это только поднимет авторитет Быкова в регионе.