"Первый" выгнали из Беларуси, в Москве самоизоляция – 4,1. Новости к утру 7 мая

МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группы Первого канала и выслал ее из страны после выхода сюжета о положении дел с распространением коронавирусной инфекции в стране, передает «Интерфакс». Всего из страны было выдворено двое человек. Отмечается, что речь идет о сюжете, который вышел в эфир в среду. Журналист сообщает, что местные жители не доверяют официальной статситсике по числам смертей от COVID-19.

В Москве тем временем уже третий вечер подряд проходит с высоким баллом уровня самоизоляции — 4,1. Это означает, что подавляющее большинство жителей столицы, согласно статистике «Яндекса», соблюдают требования принятых карантинных мер и не выходят на улицу.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 39 человек.

По сообщению ТАСС, сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова. Он стал фигурантом дела о заказных убийствах прошлых лет. Ранее, в начале «нулевых» он уже провел 6,5 лет в статусе условного наказанного за организацию убийства криминального авторитета Вилора Струганова.

В ООН отметили, что распространение коронавирусной инфекции по миру привело к изменению каналов поставки наркотиков. В частности, на распространение синтетических веществ повлияло ограничение авиасообщений. Также и героин теперь перепрпавляют по морским путям вместо суши.

В перспективе, по предположению Управления ООН по наркотикам и преступности, из-за экономического спада может поменяться наркотический рынок во всех странах.