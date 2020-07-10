Блокировки счетов родных Сафронова и обыски по делу Фургала. Главное к утру 10 июля

ТАСС узнал о блокировке счетов бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Также, по данным близкого к следствию источника агентства, банковские счета заблокировали его матери, сестре и её мужу. «Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу», — поясняет он. Отметим, Что официальных подтверждений этих сведений пока нет.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии ОНК Алексея Мельникова. Сейчас глава региона находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в организации убийств и покушении на убийство в составе преступной группы. «Ожидал много чего, но не так жестко», — передает его слова Мельников.
Накануне Sobesednik.ru сообщал, что по подозрению в мошенничестве в рамках дела Фургала были также задержаны два депутата от ЛДПР в парламенте Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Как сообщают РИА Новости, всего обыски прошли у шести членов ЛДПР (с учетом Фургала), включая лидера фракции краевого парламента Сергея Зюбра.
По данным источника «Известий», задержание депутатов ЛДПР может быть связано с предполагаемыми хищениями 2 миллиардов рублей на заводе «Амурсталь».
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения ожидает возврата противоэпидемиологических ограничений в России, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию.
Вице-президент Telegram Илья Перекопский на встрече представителей IT-бизнеса с премьером Мишустиным пожаловался на 30% комиссию, «которую разработчики приложений платят американским компаниям Apple и Google со всех транзакций внутри их приложений», передает The Bell. «Прогресса для индустрии не будет, пока Apple и Google на накопленный кэш по дешевке скупают компании из Восточной Европы. Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань сюда, теперь она — у Золотого моста [в Сан-Франциско]. Чтобы Иннополис стал похожим на Долину, нужно что-то сделать с этим налогом», — заявил он.
Параллельно с этим основатель компании Павел Дуров опубликовал манифест «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить», в котором также выступил против монополии IT-гигантов и заявил о намерении вести с ними борьбу.