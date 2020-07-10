Блокировки счетов родных Сафронова и обыски по делу Фургала. Главное к утру 10 июля

ТАСС узнал о блокировке счетов бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Также, по данным близкого к следствию источника агентства, банковские счета заблокировали его матери, сестре и её мужу. «Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу», — поясняет он. Отметим, Что официальных подтверждений этих сведений пока нет.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии ОНК Алексея Мельникова. Сейчас глава региона находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в организации убийств и покушении на убийство в составе преступной группы. «Ожидал много чего, но не так жестко», — передает его слова Мельников.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что по подозрению в мошенничестве в рамках дела Фургала были также задержаны два депутата от ЛДПР в парламенте Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Как сообщают РИА Новости, всего обыски прошли у шести членов ЛДПР (с учетом Фургала), включая лидера фракции краевого парламента Сергея Зюбра.

По данным источника «Известий», задержание депутатов ЛДПР может быть связано с предполагаемыми хищениями 2 миллиардов рублей на заводе «Амурсталь».

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения ожидает возврата противоэпидемиологических ограничений в России, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский на встрече представителей IT-бизнеса с премьером Мишустиным пожаловался на 30% комиссию, «которую разработчики приложений платят американским компаниям Apple и Google со всех транзакций внутри их приложений», передает The Bell. «Прогресса для индустрии не будет, пока Apple и Google на накопленный кэш по дешевке скупают компании из Восточной Европы. Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань сюда, теперь она — у Золотого моста [в Сан-Франциско]. Чтобы Иннополис стал похожим на Долину, нужно что-то сделать с этим налогом», — заявил он.

Параллельно с этим основатель компании Павел Дуров опубликовал манифест «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить», в котором также выступил против монополии IT-гигантов и заявил о намерении вести с ними борьбу.