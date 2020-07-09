О передаче гостайны Сафроновым узнала СВР. Он был уволен из "Ъ" из-за статьи о её главе

Данные о предполагаемой передаче секретных сведений бывшим журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым ФСБ получила от Службы внешней разведки (СРВ). Там же сообщили, что в 2017 году некто получил их в Чехии и что, возможно, этот человек работал на разведслужбу страны. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По данным газеты, СВР отслеживала всю переписку обозревателя с домашнего компьютера.

Также в предоставленных ФСБ материалах, как пишет «Ъ», говорится, что «измена Родине [Сафроновым] была осуществлена из корыстных побуждений», однако никаких конкретных данных не приводится: ни число сеансов передачи данных, ни их объем, ни сумма или способ передачи вознаграждения.

По мнению самого Сафронова, его «прессуют за заметки». Однако, за какие именно, не уточняется. Отметим, что журналист, в частности, писал и про СВР. В 2019 году по требованию владельца газеты Алишера Усманова он был уволен из «Коммерсанта» именно после скандальной публикации, в которой он совместно с рядом соавторов со ссылкой на источники сообщал, что свой пост может покинуть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а её место будет отдано главе СВР Сергею Нарышкину.