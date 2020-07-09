Двух депутатов Хабаровского края от ЛДПР задержали вслед за губернатором

Депутатов парламента Хабаровского края Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова задержали по подозрению в мошенничестве. Как утверждает источник РИА Новости, они проходят по делу губернатора Сергея Фургала, хотя его подозревают в организации убийств.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Фургала будет судить Басманный суд, из-за чего после задержания главу региона доставили в Москву. Также Следственный комитет сообщил, что намерен провести проверку его причастности к другим преступлениям в Хабаровском и Примоском краях, а также в Амурской области.

Перед тем, как стать губернатором в 2018 году, Фургал 11 лет провел в Государственной думе, куда также избирался от ЛДПР.

«Если обвинения в адрес губернатора Фургала обоснованы, то это прекрасное доказательство того, что путинская система назначения губернаторов является системой продвижения преступности во власть. Только политическая конкуренция может этому противостоять! Поэтому Путин ее боится!» — уверен экономист Сергей Алексашенко.

В защиту губернатора выступил глава партии Владимир Жириновский, которой резко отозвался о действиях руководства страны, заявив, что «это просто чудовищно». Также он сравнил такие меры со сталинскими годами и пригрозил полным выходом фракции из состава Госдумы, а также снятия всеми губернаторами и представителями власти, состоящими в ЛДПР, своих полномочий в знак протеста: «Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!», — пояснил он, отметив, что «дал» властям поправки к Конституции, которые были нужны «им», а они, «бессовестные», задерживают его однопартийцев.

Однако представители внепарламентской оппозиции не верят в искренность угроз Жириновского. «Владимиру Вольфовичу не привыкать громко кричать с думской трибуны. Это просто торговля. Взамен ему дают плюшек, какое-нибудь здание в центре Москвы — и крик стихает, как и не было», — пишет в своем Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Весь феномен Жириновского заключается в том, что ему разрешают говорить всё, что он хочет. Взамен он делает всё, что ему скажут. Думаю, что он ещё немного поорёт и успокоится», — соглашается бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.