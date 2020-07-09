Нарышкин возглавил ТОП-10 силовиков с интересами на Западе

Портал «Важные истории» составил рейтинг ТОП-10 российских силовиков, которые имеют интересы на Западе, что могут влиять на их лояльность к странам НАТО. Подборка была сделана специально на фоне обвинения в госизмене экс-журналиста «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Возглавил список директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Венгерское правительство подтвердило, что люди, чьи имена и даты рождения полностью совпадают с именам близких родственников Нарышкина в 2013 году получали вид на жительство в Венгрии, состоящей в НАТО.

Вторым в ТОП-10 оказался секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, чей племянник владел компанией в офшоре на Виргинских островах.

Следом за Патрушевым генерал ФСБ и «куратор» ДНР и ЛНР Сергей Беседа. Его сын возглавлял британскую компанию North Caspian Oil Development Limited.

Сын экс-генпрокурора Юрия Чайки, оказавшегося на четвертом месте списка, инвестировал миллионы долларов в швейцарскую недвижимость и греческие гостиницы.

Замыкает пятерку глава СКР Александр БАстрыкин с видом на жительство в Чехии и квартирой жены в Чехии.

Также в десятку попали главный прокурор Москвы Денис Попов, бывший замруководителя управления «К» ФСБ Денис Фролов, экс-помощник главы УФСБ по Москве и Московской области Марат Медоев, экс-руководитель главка по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин и бывший заместитель министра внутренних дел Александр Махонов.