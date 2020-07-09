Комитет защиты журналистов потребовал снять все обвинения против Сафронова

Комитет защиты журналистов потребовал немедленно освободить бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также прекратить задержания его коллег, выходящих с пикетами к главному зданию ФСБ в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российские власти в очередной раз продемонстрировали, что не остановятся ни перед чем, чтобы запугать и посадить за решетку независимых журналистов. Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен, а выдвинутые против него надуманные обвинения в шпионаже должны быть сняты. Другие журналисты, выступающие в поддержку Сафронова на протестах, должны иметь право делать это, не опасаясь репрессий», — заявил координатор правозащитной организации по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

Ранее Комитет также выступал в поддержку признанной виновной в оправдании терроризма Светланы Прокопьевой, которую в итоге приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.

Напомним, что советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали на два месяца на основании обвинений в работе на спецслужбы Чехии. Его дело засекречено, публично ФСБ не привело никаких доказательств вины бывшего военного обозревателя. Несмотря на заверения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, многие журналисты уверены, что реальной причиной преследования является выполнение Сафроновым его профессиональной деятельности. Так, по словам его адвоката, Олега Елисеева, считает и сам обвиняемый, отказавшийся признать вину. Накануне он рассказал «Медиазоне», что в СИЗО Сафронов пытается вспомнить все свои статьи и понять, за какую из них его пытаются осудить.

Статья, предъявляемая журналисту, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.