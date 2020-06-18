В Мосгорсуде не удивились неисполнением РКН решения суда по блокировке Telegram

В пресс-службе Мосгорсуда заявили, что Роскомнадзор имеет полное право самостоятельно принимать решение о блокировке или разблокировке Telegram, несмотря на то, что ранее Таганский суд постановил прекратить его действие на территории РФ.

«Вопросы исполнения решения находятся в его [Роскомнадзора] компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда либо отказе от его исполнения», — заявили в Мосгорсуде «Интерфаксу».

«Так по этой логике я могу самостоятельно принять решение об удалении /не удалении фильма "Он Вам не Димон". Ну а что?», — поражается в своем Twitter такому комментарию директор ФБК Иван Жданов.

Ранее сегодня Роскомнадзор сделал неожиданное заявление, что по совместному с Генпрокуратурой решению намерен снять с Telegram все ограничения. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — пояснили в службе, не уточнив характер подобного взаимодействия.

По данным источника агентства во «властных структурах», ключи шифрования, которые изначально требовало надзорное ведомства, Telegram не передавал: «Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом».