Суд арестовал губернатора Фургала до 9 сентября. Защита оспорит это решение

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован Басманным судом на два месяца, до 9 сентября. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Как сообщал ранее Sobesednik.ru, заседание проходило в закрытом режиме, так как сторона обвинения настаивала на возможных угрозах самому главе региона и свидетелям по его делу.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин пояснил, что намерен оспорить решение суда: «Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу». The Insider Кожемякин также заявил, что в деле его клиента нет политической составляющей. Уточняется, что губернатор свою вину полностью отрицает.

Напомним, что главу Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах. Показания против него дали задержанные ранее предполагаемые участники преступной группировки, в которую Фургал якобы входил. Один из свидетелей, бывший бизнес-партнер губернатора Николай Мистрюков находится под госзащитой.

Также были задержаны два депутата от ЛДПР в парламенте региона. У пятерых региональных депутатов от партии прошли обыски. По данным «Известий», к делу Фургала могут добавить хищение 2 миллиардов на заводе «Амурсталь».