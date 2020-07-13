"Мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края": Трутнев о новых выборах

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что решение об отставке главы Хабаровского края будут принимать суд и Владимир Путин: «Ещё раз говорю: принимать решение будет суд. Если судом и президентом РФ будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», — приводит его слова «Интерфакс».

Также полпред отметил, что, по его мнению, СК не стал бы задерживать Фургала без 100% оснований.

При этом, говоря о предполагаемых новых выборах главы Хабаровского края Трутнев обратил внимание, что жители субъекта уже показали, что способны самостоятельно принимать подобные решения: «Я думаю, так и будет происходить. Во всяком случае, мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края», — заявил он.

Напомним, что действующий губернатор Сергей Фургал от ЛДПР был избран с 70% результатом одержав в 2018 году победу над представителем «Единой России» Вячеславом Шпортом.

За субботу и воскресенье в Хабаровске прошли три митинга, первый из которых собрал около 30-35 тысяч участников. Также протесты против задержания Фургала проходили и в других городах региона. Основным требованием жителей был перенос судебного процесса по делу их губернатора из Москвы в Хабаровск.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по данным «Коммерсанта», Трутнев прибыл в регион ещё накануне, однако выходить к протестующим не стал, а приступил к переговорам с представителями местной власти.