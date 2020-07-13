Трутнев с "провокаторами" в Хабаровске и жертвы мошенников. Главное к утру 13 июля

В протестующий Хабаровск с негласным визитом прибыл полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев, сообщает «КоммерсантЪ». По данным газеты, к митингующим он не выходил, но начал переговоры с представителями правительства и руководством силовых структур. «Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями [протестами в регионе], и может искать компромиссов с местными [элитами]», — поясняет один из собеседников издания. Другой предполагает, что полпред обвинил региональные власти в организации протеста. Официальные данные о встречах не приводятся.

В свою очередь, после трех акций протеста против ареста губернатора Сергея Фургала правительство Хабаровского края выпустило обращение к жителям Хабаровска, заявив, что среди участников митингов появились «провокаторы» беспорядков: «У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растёт число подписчиков». Также там напомнили про коронавирус, незаконность акций и призвали не давать «использовать» себя.

27% россиян готовы передать сотрудникам банка сроки действия банковской карты, CVV-код, а также код безопасности из СМС, которые разглашать нельзя, следует из исследования аналитического центра НАФИ. 63% не согласны передавать по телефону вообще никаких сведений о карте и лишь 10% знают, что можно передавать номер карты, имя и фамилию владельца и больше ничего. При этом с мошенничеством сталкивалась почти треть опрошенных. В Росбанке считают, что потенциальных жертв мошенников больше — 50% держателей карт, отмечает РБК. Из данных ФинЦЕРТ ЦБ за 2019 год следует, что в 68,7% подобных случаев используется социальная инженерия.

Минтруд поддержал законопроект о компенсации работодателем дополнительных расходов на удаленную работу сотрудников, пишут «Известия». Документ не предполагает обязательных выплат, но дает такую возможность при наличии у сторон желания. При этом опрошенные газетой эксперты считают, что вычислить размер необходимых средств будет затруднительно.

Напомним, что с 13 июля в Москве прекращают действовать ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Ранее Sobesednik.ru уже сообщал, что с этого дня отменяется обязательное ношение масок на улице (но не в магазинах и общественном транспорте), а также с условием на заполненность в 50% начинают работу аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры, секции, кружки и дискотеки. Открываются школы и университеты, окончательно снимаются ограничения для всей сферы услуг.