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В Москве разрешат дискотеки, отменят масочный режим, но пикеты остаются вне закона

Общество
14:57, 09 июля 2020

В Москве разрешат дискотеки, отменят масочный режим, но пикеты остаются вне закона
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 июля в столице разрешается ходить на улицах без защитных масок, но граждане по-прежнему обязаны надевать их в транспорте и в магазинах.

Также с этого дня смогут начать работу аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры, а также секции, кружки и дискотеки. Единственным ограничением остается тот факт, что заполненность их помещений не должна превышать половины имеющегося объема. Для очного посещения смогут открыться школы и университеты, а также детские лагеря. Окончательно снимаются ограничения для всей сферы услуг. 

С 1 августа с тем же условием заполненности лишь на 50% разрешат работу театрам, кинотеатрам, а также местам проведения спортивных мероприятий. Возобновятся те кружки программы «Московское долголетие», которые проходят на открытом воздухе

По словам Собянина, эти меры оправданы улучшением эпидемиологических показателей, но при их ухудшении он может вернуть часть ограничений.

Накануне МВД России заявило, что проведение одиночных пикетов фактически запрещено, так как это якобы противоречит «продолжающимся карантинным мерам». В сегодняшнем указе мэра Москвы о разрешении проведения массовых мероприятий (за исключением перечисленных) и об отмене режима повышенной готовности ничего не говорится.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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