МВД России заявляет, что одиночные пикеты запрещены из-за указа Собянина

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что в ответ на запрос организации о задержаниях участников одиночных пикетов, МВД России объяснило их запрет карантинными мерами.

«Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — приводит слова Соловьева «Интерфакс».

Напомним, что в Москве, как и в других городах России, карантин не вводился. В столице в связи с эпидемией коронавируса продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный указом мэра Сергея Собянина. В настоящий момент Москва находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим повышенной готовности также не помешал властям провести семидневное голосование по поправкам к Конституции, а ещё раньше парад Победы.

Тем не менее полиция продолжает задерживать журналистов и активистов, выходящих с одиночными пикетами в поддержку своих коллег: в начале июня десятки людей, выступивших в защиту Ильи Азара, были задержаны в разные дни возле здания УМВД по Москве, а накануне силовики начали задерживать вышедших в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Многие общественные деятели и организации, уверены, что фактический запрет на выражение гражданской позиции с помощью одиночного пикета, который декларирует МВД, является незаконным и противоречит конституционному праву граждан на свободу собраний. Такую практику полиции ранее осудила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а также глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

В связи с такой позиции МВД, Совет журналистов России, как отмечает Соловьев, намерен требовать, чтобы карантинные меры были отменены вовсе.