"Бред, стыд, абсурд": Митрохин в трех словах о задержании на Петровке, 38

Ряды задержанных за одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара у Петровки, 38 пополнил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Из ОВД Тверской его уже выпустили, и сейчас он в Мосгордуме, на работе. Sobesednik.ru узнал у депутата подробности его задержания.

– Там полный абсурд, – сразу сказал Сергей Митрохин. – Пока меня обвинили только в нарушении режима самоизоляции. Причём в этом обвинении ничего не написали про пикет. И заявили, что ещё будут думать, подпадает ли мой одиночный пикет под статью 20.2. Зато моей помощнице Марии Чуприной написали, что она нарушала режим самоизоляции в связи с проведением пикета Митрохиным! При этом она, естественно, никакого плаката не держала, а просто стояла довольно далеко от меня и снимала. Это правда очень смешно и абсурдно, ну что с этим поделаешь!

Сергей Митрохин // Фото: Global Look Press

– Как с вами сами полицейские разговаривают? Они же понимают, что это бред, стыд и абсурд или у них лица деревянные?

– Конечно, они понимают. Но делают вид, что выполняют обязанности, – Митрохин, явно вспомнив, как это было, хохочет. – По глазам всё видно. Ну, и поведение у них такое, как бы сказать, сочувственное, что ли. В отделении разговаривали очень вежливо. Но вот задерживали меня совсем не вежливо. Довольно грубо отвели в автозак, а потом ещё грубее затолкали в полицейскую машину – даже голову руками запихивали. Действовал Второй оперативный полк ГУВД Москвы, как всегда в таких случаях.

– Вы долго простояли на Петровке?

– Ровно 3 минуты! Я пришел, встал, подошла группа сотрудников, они встали передо мной и развернулись все ко мне спинами, загородив меня. Я спрашиваю: «Вы хотите загородить мой плакат, что ли ("Свободу Илье Азару. Нет политическим репрессиям")?» Говорю: «На одиночный пикет я имею право». Они: «А у нас нет претензий, проводите, но мы можем здесь стоять. У нас такое право есть». Вот такое подростковое поведение. Ну а потом группа из оперативного полка, ничего мне не объясняя, не представляясь, не называя причину задержания, потащила в автозак.

Обвинение в нарушении режима самоизоляции я совершенно не принимаю, потому что у меня есть цифровой пропуск, и я выполнял свои должностные обязанности, поскольку я депутат по 43-му округу, жителем которого является арестованный Илья Азар. А в законе о статусе депутата Мосгордумы написано черным по белому: депутат представляет интересы избирателей своего округа. Так что я был там по работе, это моя обязанность, и обвинять меня в том, что я болтался по улицам и нарушал самоизоляцию, как какой-то зевака, я считаю, оскорбительно.

– Что будет дальше?

– Мне предписали явиться в это же самое ОВД через месяц. Видимо, они не знают, что со мной делать. Я всё-таки депутат, и на мое задержание нужна санкция прокурора. Возможно, они сейчас будут добиваться такой санкции. Ну а помощнице моей надо ехать в суд. Причём этот суд – в Коммунарке. И это ещё один виток абсурда: почему-то суды по делам, связанным с нарушением самоизоляции, проходят в Коммунарке. Чтоб люди, наверное, где-нибудь там заразились.

– Сергей, как вы относитесь к прогулкам, которые нам придумали Собянин его команда? Москвичам предписано гулять по расписанию. Домами в определённый день и определённое время.

– Ну это тоже абсурд какой-то. Ещё можно было бы попытаться это понять, если бы сохранялись все прочие запреты. Но ходить в магазины разрешено. В том числе и в непродовольственные. Так какие тут могут быть хождения по номерам домов? Любой человек, которого задержит полиция, скажет: я по этому парку иду в магазин, отстаньте от меня. И как вы будете его проверять? Это какой-то бред просто.

К тому же ещё и полицию загрузили такой ерундой – разбираться, в каком доме ты живёшь, имеет ли твой дом право сегодня гулять. А сколько людей живёт в Москве не по прописке? Итог будет один: все будут ходить, как хотят. Ограничения с такими сложными конфигурациями просто не работают. Для меня очевидно, что все усилия полиции и всяких проверяльщиков надо на простых вещах сосредоточить. Есть маска на тебе в публичном месте или нет. Если нет штрафуйте, но при этом вы маски обязательно должны раздавать бесплатно. И маску, и перчатки, и желательно ещё антисептик. Я совершенно не понимаю, что тут мудрить.

– И никто не понимает.