Полиция зажержала депутата Митрохина, стоявшего в одиночном пикете под дождем

Депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан в ходе одиночного пикета возле здания ГУ МВД по Москве. Он требовал освободить Илью Азара и прекратить политические репрессии.

«Мне ничего никто не говорил, причина задержания не названа, фамилия задержавших тоже не названа, закон это пока запрещает. Со мной задержана Мария Чуприна, моя помощница, и Вадим Самукин, просто гражданин», — приводит слова депутата «МБХ Медиа».

Как следует из видео, опубликованного YouTube-каналом sotavision, Митрохин стоял у здания МВД с плакатом и без зонта, несмотря на сильный дождь.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что там были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, а также журналист «Дождя» Михаил Фишман, журналист «Таких Дел» Анастасия Лотарева, журналист Russia Today Илья Васюнин, писательница Алиса Ганиева и журналистка Виктория Ивлева.

При этом выяснилось, что двое сотрудников полиции, проводивших задержание Смирнова использовали значки с одинаковыми номерами, что запрещено законом. Сегодня Плющев также сообщил в своем Twitter, что задержавшие его полицейские надели одинаковые номерные жетоны.