"Пикет не может рассматриваться как митинг": Москалькова об аресте Ильи Азара

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что считать одиночный пикет массовой акцией нельзя. Таким образом она прокомментировала резонансное арест журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

«Мы высказали свою точку зрения насчет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг», — приводит слова Москальковой «Интерфакс».

Напомним, что Илья Азар был задержан после того как вышел к зданию ГУ МВД по Москве с одиночным пикетом в поддержку арестованного «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Журналиста осудили по административной статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий, отправив в СИЗО на 15 суток. После этого на том же месте задержали десятки активистов, журналистов и депутатов Мосгордумы и муниципалитетов, которые выходили в поддержку Азара и других заключенных. Обвинения им предъявлялись по разным статьям: одних считали участниками митинга, других — нарушителями самоизоляции.

Главое управление МВД по Москве официально заявляло, что всех, кто выйдет в одиночный пикет там будут считать нарушителями статьи о проведении массовых акций. Многие общественные деятели и представители международных организаций не согласились с задержанием людей на таком основании.