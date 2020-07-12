Ученые заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил РИА Новости, что испытания «первой в мире» вакцины от COVID-19 на добровольцах успешно завершены, а пациенты будут выписаны уже 20 июля.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — передает его слова агентство.

Пациенты были разделены на две категории: первым давали одну дозу препарата, а вторым — две. Отмечается, что вакцинация показала безопасность процедуры. Ни у кого из испытуемых не возникло проблем со здоровьем, однако в первые дни наблюдалось повышение температуры.

«Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим», — поясняет Тарасов.

Клинические испытания вакцины были начаты 18 июня. Над её созданием работали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.