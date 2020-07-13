Панин поддержал митинги в Хабаровске: 35 тысяч за Фургала не шайка сумасшедших!

Актер Алексей Панин воодушевлен числом участников митингов в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края.

Сергей Фургал, напомним, обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004-2005 годах. Сам Фургал своей вины не признает, а жители его региона вышли в его поддержку на уличные протесты.

Актер Алексей Панин, известный своими оппозиционными взглядами, высказал свою точку зрения на в Instagram.

По мнению протестующих, федеральная власть умышленно «топит» их губернатора. По данным Алексея Панина, на улицы в поддержку Сергея Фургала вышло уже более 35 тысяч человек. Эта цифра приводит актера в восторг.

– О том, что происходит в Хабаровске, федеральные СМИ молчат, – констатирует 42-летний артист. – Наши российские пропагандисты запихнули языки в одно место, потому что 35 тысяч человек только в одном Хабаровске и тысячи людей в разных городах Хабаровского края выставить шайкой сумасшедших у них не получится. Радует то, что европейские каналы об этом говорят – люди снимают экраны телевизоров и выставляют эти видео в интернет. Германия об этом говорит, да во всем мире об этом говорят… А в Хабаровске, сейчас мне люди написали, даже новости утренние не шли.

В своей речи Панин вспомнил так же и о прошлогодних протестах на улицах Екатеринбурга. Митингующие тогда смело выступили против строительства храма на месте городского сквера.

– Не знаю, насколько сил хватит у жителей Хабаровска, знаю только одно – пример Екатеринбурга показал, что эта власть очень боится собственного народа, – продолжает Алексей. – Если стоять до конца, если не сдаваться, то эта власть дернется, дрогнет… Это приятно. К сожалению, только два города показали себя вот так вот сплоченно – Екатеринбург и Хабаровск. Хотелось бы, чтобы все-таки страна проснулась.