Актер-дебошир Панин хочет убежать из России из-за долгов?

42-летний актер не раз говорил, что не видит своего будущего в России и мечтает эмигрировать в солнечную Испанию. Часть россиян и готова помахать звезде сериалов рукой, но вот незадача – покинуть родину Панин пока не может.

Недавно Алексей вновь угодил в скандал: во время поездки на Маврикий он потерял свои документы и телефон, а доставлять его домой помогало российское консульство. На борту самолета Панин дважды устроил дебош, из-за чего его долго не хотели транспортировать. Но в итоге актер все же оказался на родной земле.

Вернувшись домой, Панин сквозь зубы поблагодарил руководство страны за оказанную помощь, но при этом заметил, что журналисты «как всегда все переврали». Он хоть и спал несколько ночей на улице в прямом смысле слова и ползал по пляжу Маврикия в женском купальнике, а иногда и нагишом, но в целом, по его словам, вел себя прилично.

Фото: Instagram

Накануне скандального путешествия Панин во всеуслышание заявил, что продает квартиру и переезжает с дочерью в испанскую Торревьеху.

– И чтоб ноги моей в России не было! – добавил он тогда.

Но, очевидно, пока мечте Панина не суждено осуществиться. Почему?

Ответ на вопрос мы нашли на сайте Федеральной службы судебных приставов. По ее сведениям, за Паниным долг по кредиту, причем по Московской и Владимирской областям. Вероятно, именно поэтому актер так мечтает покинуть родину и затеряться на испанских пляжах.