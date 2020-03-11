Алексей Панин: "Не могу позволить дочери жить среди быдла! Россия летит в пропасть"

В интернете бурно обсуждают откровенное интервью Алексея Панина украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем актер сообщил о намерениях навсегда уехать из России в Испанию.

Корреспонденту Sobesednik.ru Панин пожаловался, что теперь все снова «хотят выставить его дурачком».

– Я точно уезжаю, – сказал нам 42-летний артист. – Не могу в данный момент назвать конкретные сроки, так как есть определенные сложности. Я ведь не один переезжаю, а с ребенком, с мамой. Дочь счастлива, так как она прекрасно понимает, что происходит в России. Несмотря на 12-летний возраст, она тертый, битый калач. Она знает, что если по телевизору кого-то называют плохим человеком, значит, этот человек хороший. А если про кого-то говорят, что они враги России, значит, это точно хорошие люди.

Панин давно уже выступает против действующей власти в России. Алексей признался нам, что последней каплей, которая подтолкнула его к отъезду из страны, стали предложения по внесению поправок в Конституцию.

– Россия была на краю пропасти, а сейчас она уже в нее летит, – сетует звезда фильма «Жмурки». – Обратный отсчет уже пошел. Я не могу позволить своей дочери жить в этом полицейском государстве, расти среди вранья, хамства и быдла. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в нормальном, цивилизованном европейском государстве.

Алексей также поделился с нашим корреспондентом своей печалью о том, что российские СМИ вырывают из контекста некоторые фразы из его интервью Дмитрию Гордону и цитируют их в желтом ключе. В то время как нужно просто кричать об обмане, который льется с экранов российских телеканалов.

– Российские журналисты опять пытаются все перевернуть и выставить меня дурачком, – продолжает актер. – Все заголовки только о том, что «Панин переезжает заграницу», «Панин – бисексуал». К сожалению, большая часть российского народа, мягко говоря, настолько глупа, что они даже не способны понять, о чем шла речь в интервью у Гордона. Удивительно, что многие журналисты вместо того, чтобы заставить жителей России задуматься о том, что в стране есть огромные проблемы с уровнем жизни, с нашей лживой государственной политикой, с больными детишками, после интервью с Гордоном спрашивают меня совершенно о другом.