Приемы против лома: Почему задержали самого популярного губернатора России

Главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали и этапировали в Москву, его подозревают в организации заказных убийств. Но в регионе мало кто верит в официальное объяснение – здесь больше склоняются к политической подоплеке задержания популярного «народного губернатора».

«Пощечина краю»

Дело, представленное как очередное задержание «бандита из власти», не вызвало ожидаемой реакции.

«Началось. Неугодных зачищают», – пишут в местных пабликах.

«Власти не нравится, что губер – не ЕдРос», – возмущаются люди.

«Чем виноват Фургал? Тем, что его реально выбрал народ».

Сергей Фургал – стопроцентно протестный губернатор. В 2018 году хабаровчане решили «прокатить» партию власти на выборах и дружно проголосовали за кандидата от ЛДПР. Тогда многие предсказывали, что незапланированный претендент долго не усидит. Но за ним пришли только через год и 10 месяцев. С наручниками. И с тяжкими статьями УК.

– Фургал занимался бизнесом, который существует явно не в стерильных условиях – скупка металлолома, черного металла. Мы все хорошо представляем, что это не беловоротничковый бизнес. Но то, в чем его обвиняют, стало для всех шоком. Фургал – бизнесмен, последние 15 лет он был в публичной политике – от депутатства в Госдуме до губернаторства, и всем этим полтора десятка лет занимался руководитель группы убийц?! У нас это восприняли как пощечину краю, – прокомментировал «Собеседнику» хабаровский политолог Илдус Ярулин.

«Свой»

– Фургал – редкий пример губернатора, который остался популярен и после избрания, – считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Фургал мотался по селам и деревням, встречался с людьми. У него был открытый инстаграм, куда мог написать любой желающий.

– Он был свой, – подтверждает Илдус Ярулин. – И этим отличался от забронзовевших предшественников, которые не шли на контакт с народом, существовали отдельно от него. Фургал первый эту границу разрушил. Он не отворачивался от людей, это был губернатор с человеческим подходом.

За заигрывание с народом Фургала частенько обвиняли в популизме.

– Он сократил чиновничий аппарат, подразогнал ненужных людей из правительства, выставил на торги яхту, которую купил предыдущий губернатор, – перечисляет Ярулин. – При этом экономические показатели его правления не были выдающимися. Главное достижение – он сократил долг края на 2 млрд рублей, удержав регион от банкротства и введения внешнего управления со стороны Минфина.

Не простили «просроченного президента»

Губернатора скрутили спустя неделю после голосования по поправкам в Конституцию. Могло ему аукнуться то, что он не обеспечил максимальный «одобрямс»?

– Хабаровский край по поддержке поправок находится на 3–4-м месте с конца в списке регионов России, – приводит данные Ярулин. – Явка у нас составила 45%, поддержка поправок 65%. Но вряд ли в этом можно обвинить Фургала. Он делал что мог, но не давил и не навязывал. За недостаточное рвение администрация президента могла его вывести из политической игры и заодно показать дубинку другим главам регионов.

Политолог вспомнил, что именно хабаровский местный депутат снял ролик «Просроченный президент», который быстро набрал просмотры в интернете и стал вирусным. Местный депутат в кадре выпивал просроченный йогурт, после чего происходила физиологическая реакция отторжения. Обидное видео в Кремле могли посчитать личным оскорблением. А снял его однопартиец Фургала.

В «Единой России» не забыли

Конечно, и в крае у Фургала были не только сторонники.

– На губернаторские выборы Фургал шел спойлером, а выиграть должен был кандидат от «Единой России» Шпорт, и об этом существовала негласная договоренность. Но, когда Фургал почувствовал, что может выиграть, он предпочел о ней забыть и боролся уже по-настоящему. Более того, когда победил, он продолжил линию тотального низвержения «Единой России». «ЕдРо» была выбита отовсюду. Их практически нет ни в городской, ни в краевой Думе. Им перепало только два кресла. «Партию власти» вытеснили везде по территории края. Такое, конечно, не прощают, – уверен Ярулин.

«Наступил на хвост «чисто конкретным бизнесменам»

– Думаю, «прилетело» ему не от федералов, а от региональной элиты. Фургал просто перепутал своих баранов и государственных, – объясняет свою версию Журавлев. – Когда он понял свою победу, он взял под контроль весь край, включая не только политику, но и экономику. Он наступил на хвост «чисто конкретным бизнесменам». Это Дальний Восток, где развито ковбойство. Не забывайте, что здесь часто попадались губернаторы с криминальным прошлым. Некоторых так и продолжали в народе называть их кличками из времен бурной молодости. Это все в рамках региональной психологии.

Конкуренты из ЛДПР

– Настоящие бенефициары устранения Фургала – в Москве, – считает Илдус Ярулин. – Это может быть и администрация президента, и ЕР, и свои же однопартийцы из ЛДПР. Года 1,5 назад стали активно циркулировать слухи, что Фургал со временем может заменить Жириновского на посту лидера ЛДПР. В «партии одного человека» негласно идет поиск преемника. Конечно, на это место метит сын лидера Игорь Лебедев, есть и другие кандидатуры, менее известные, но со своим весом. Им не нужен был такой конкурент, как Фургал – «народный губернатор» с опытом и публичной политики, и реального управления, с хорошим рейтингом. Фургал запросто мог стать жертвой внутрипартийной борьбы.

Известно, что сам Владимир Жириновский ценит Фургала. После его ареста лидер ЛДПР пригрозил сдачей мандатов всей фракцией ЛДПР.

– Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет из Госдумы, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране, – заявил политик.

– За время правления Фургала люди у нас успели привыкнуть, что их слушают. Сейчас важно, кого назначат, – говорит Илдус Ярулин. – Если пришлют варяга, его тут уже готовятся встретить. Равнодушием и скрытым неприятием. Для людей стало шоком, что их выбор взяли и перечеркнули.

Протест пошел

Арест «народного губернатора» неожиданно для Кремля вызвал по всему Хабаровскому краю многотысячные несанкционированные акции протеста, прошедшие под лозунгами «Свободу Фургалу!», «Москва – уходи!», «Долой царя!» и даже «Путин – вор». Особенно многочисленными оказались протесты в столице края: по прикидкам участников, в них приняли участие до 40 тысяч человек (это как если бы в Москве митинговал миллион). Жители Хабаровска, прорвав заграждение вокруг главной площади, устроили настоящие демонстрации в центре города. Даже Росгвардия не решилась разгонять недовольных.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2020 под заголовком «За кем пришли».