"Чудик за госсчет существует": Дегтярев уволил чиновника, поддержавшего протест

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова за то, что он поддержал требование протестующих вернуть экс-главу региона Сергея Фургала из Москвы.

Перед этим Петров заявил, что в случае невыполнения требования жителей субъекта, он будет требовать создания Хабаровской демократической республики. После этого его обвинили в сепаратизме, но он ответил:

«Нас обвиняют в сепаратизме, называют маргиналами, но мы — дальневосточники. Центральные телеканалы показывают Сирию, Европу, Америку, но не Хабаровск. Разве мы не граждане Российской Федерации? Какие мы сепаратисты? Сепаратисты живут в столице, отгородились от нас стеной. Месяц народ выходит на улицы, но его не видят».

Как пишет Dvhub, увольнение Петрова Дегтярев также объяснил его призывами к «сепаратизму»: «Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?» — заявил он.

Уволенный чиновник снова не остался в стороне и поспешил ответить и на этот выпад в свой адрес: «Услышал комментарий Дегтярёва в свой адрес, и у меня родился слоган для новой статьи: "Мелочный губернатор большого края". В моем видеоролике нет призыва к отделению от России. Там есть призыв к Москве считаться с нами. И есть план действий, как добиться этого», — пояснил он, отметив: