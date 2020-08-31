Сергей Обухов: народ устал от Путина и Лукашенко 

Практически с первых дней начала протестной активности в Беларуси многие политологи заговорили о том, что подобная ситуация должна стать для Кремля, рискующего потерять влияние на еще одну из бывших союзных республик, не только раздражающим фактором и поводом задуматься, но еще и очевидным риском. Риск в данном случае заключается в том, что нарастающий белорусский протест весьма отчетливо коррелирует с той непростой социальной обстановкой в России, которая, по словам ряда экспертов, рискует взорваться в любой момент. Более того, российский протестный потенциал давно и наглядно демонстрируется на примерах Шиеса, Хабаровска, шихана Куштау, способных в любой момент обрести более угрожающие для Кремля масштабы и стать триггером для запуска массовых протестов в других городах страны.

Примечательно, что мнение о способности белорусского протеста найти зеркальное отражение в России все чаще высказывают не только журналисты и политологи так называемого «оппозиционного толка», но и люди, которые и ранее критиковали федеральный центр, однако считались в какой-то степени подыгрывающими ему, пусть и не входили в число явных лоялистов Кремля. Даже системная думская оппозиция, критикующая власть, казалось бы, для проформы и исключительно с целью поддержания своих рейтингов, в последнее время снова подняла голову и все чаще грозит властям серьезными последствиями по целому ряду объективных и субъективных причин.

К примеру, как утверждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, на данном этапе времени вполне уместно проводить параллели между российской и белорусской ситуацией, выраженной в массовом недовольстве результатами выборов, которые выглядят неприкрыто фальсифицированными. В качестве примера Обухов приводит недавние президентские выборы в Беларуси и голосование по поправкам в Конституцию в России, которые, по мнению коммуниста, происходили по одинаковому сценарию и имеют одни и те же признаки, раздражающие население. Наконец, добавляет политик, народы России и Беларуси уже устали как от президента Путина, так и от президента Лукашенко.