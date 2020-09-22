Коновалов или Дегтярев: кого из губернаторов уволят вслед за Савченко

Эксперт назвал регионы, где в ближайшее время могут смениться руководители. И объяснил причины.

Отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который возглавлял регион с 1993 года, для многих стала неожиданностью. По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, она может стать не последней для этой осени.

– По-моему, сейчас не очень получается у губернатора Хакасии (Валентин Коновалов. — Прим. Sobesednik.ru). Правда, тоже можно было сказать про его предшественника из «Единой России». Коновалов как политик, стоящий против предыдущий власти, выиграл, но что с этим делать, похоже, не знает. Особенность в том, что он представляет оппозиционную партию – КПРФ, а это сразу включает механизмы политической борьбы. Если его сейчас убрать, партия начнет бурлить.

Гораздо увереннее, по словам эксперта, себя может чувствовать ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на эту должность Владимиром Путиным.

– Полностью спокойным в условиях Хабаровска быть, наверное, трудно. Недовольство – это как пожар на торфянике: огня нет, а где полыхнет – никто не знает. Но, думаю, у Дегтярева есть обоснованные шансы быть губернатором до следующих выборов. А может, и после них.

Продолжая тему Евгения Савченко, Дмитрий Журавлев поясняет, что к его отставке привела смена общего курса власти.

– Эпоха тяжеловесов заканчивается. Реальность уже очень сильно отличается от России не только 1996-го, но и 2000-х годов. Тяжеловесы – это крепкие хозяйственники, которые очень многое сделали и очень многого добились, но сама логика их администрирования во многом советская. Управление в советской логике – это управление, при котором, если нужно что-то сделать, то, мол, пришлите деньги. Сейчас приходят люди, которые могут управлять регионом, исходя из того, что в регионе есть частный бизнес. Да, связанный с властью, да, находящийся с ней во взаимоотношениях, но частный.