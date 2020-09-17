Александр Кынев: Савченко правил как автократ. Но автократ просвещенный

Евгений Савченко объявил о своём уходе с поста губернатора Белгородской области на закрытом совещании в правительстве региона. Это решение было принято им в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы. Также Савченко сообщил, что он написал соответствующее заявление на имя президента Путина.

– Это было ожидаемо, – прокомментировал Sobesednik.ru политолог Александр Кынев. – Савченко был самым «долгоиграющим» главой региона, избранным еще в начале 90-х (в 1993-м. – Ред.). Следующий по возрасту и по продолжительности работы – это [губернатор Ульяновской области] Морозов. Так что, из губернаторов 90-х годов он – последний.

Савченко был одним из лучших губернаторов России за всю историю этого политического института. Да, он не был демократическим лидером, он был автократом, но, знаете, на 100 автократов, которые ничего не делают, бывает один умный и просвещенный. Белгородская область при нем была примером грамотного и эффективного управления. В этом смысле это пример того, что руководитель бывает адекватным. И, действительно, во многом то экономическое чудо, которое было в Белгородской области все эти годы, оно способствовало и благополучию соседних регионов. И это единственный регион в юго-западной части России, где был прирост населения. Это тоже показатель.

– Савченко пережил не одну облдуму, и вообще губернаторы часто идут «паровозами» на выборах, но не идут потом в парламент. Почему, на ваш взгляд, он принял такое решение?

– Я не буду вдаваться в конспирологию и обсуждать, почему Савченко так поступил. Единственное, что я могу сказать Савченко: «спасибо!»

Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, 22 сентября, на первом заседании, планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации. В данный момент сенатором от Белгородской области является Николай Рыжков, отметивший в прошлом году 90-летний юбилей.