Хозяин земли белгородской. Как правит шестикратный губернатор Евгений Савченко

Если у Савченко (в кресле) и был когда-то зуб на Кремль, то теперь уже нет. Фото с открытия новой больницы на Белгородчине (2011 год)

Глава Белгородчин­ы Е­вгений Савченко правит областью 23 года и намерен 7-й раз подряд занять губернаторское кресло.

Белгородская область – как парадная открытка современной России. Ровные дороги, чистые улицы, благоустроенные парки. Sobesednik.ru заглянул за фасад красивой картинки.

Зарплата глаза колет

– Нашего губернатора называют «хозяин», и есть за что. Хозяйство свое областное он действительно держит в порядке. Чистота, благоустройство – это все выгодно отличает Белгородчину от других регионов. Но одно дело – прокатиться по гладким дорогам области, купить местного творога в магазине и умилиться, и совсем другое – жить здесь. Зарплаты даже в сравнении с соседями – низкие, а социалка ужимается каждый год: отменили доплаты для ветеранов боевых действий, число бесплатных поездок для пенсионеров сократили до 18 в месяц. Прожиточный минимум у нас один из самых низких – 8 тысяч рублей, а именно по нему считаются все социальные выплаты, – рассказала «Собеседнику» депутат областной думы Анастасия Байбикова.

Зарплата в регионе – главная тайна области.

– Официально нам дают цифры и 23, и 28 тысяч рублей. Фактически же люди присылают мне квитки, в которых цифры в 2 раза меньше – 12–13 тысяч руб­лей, – поделился с Sobesednik.ru известный белгородский блогер Сергей Лежнев.

Невысокий уровень жизни портит благостную картинку.

– Какой разразился скандал! – жалуются Sobesednik.ru сотрудницы больницы в поселке Радьковка Прохоровского района, которые опубликовали свои зарплатные квитанции в интернете. – Вы только наши имена не указывайте, нас уволят! Хотя больницу и так уже «приговорили». Сразу после «зарплатного скандала» к нам приехала комиссия из района, в 10 вечера начали обход больных, всех старушек распугали. Сказали, больница плохая, будем закрывать. А зданию всего 10 лет, и мы обслуживаем с десяток населенных пунктов...

«Новая жизнь» не складывается

Рядом с раскуроченной больницей в Прохоровском районе отгрохали Центр управления здоровьем (ЦУЗ) – главный областной проект и гордость лично губернатора Савченко.

– Больницы закрывают, открывают эти ЦУЗы, где всех будет принимать семейный врач. Вчера мне звонила женщина, которая посетила один из первых ЦУЗов – здание новое, красивое, но – почти пустое, анализы послали сдавать через полгорода. Ну и зачем это нужно, скажите, пожалуйста? – спрашивает Анастасия Байбикова.

Центры управления здоровьем – один из суперпроектов, которыми периодически удивляет всю Россию Белгородская земля. В Радьковке на дверях ЦУЗа повесили портрет губернатора. А местным жителям раздали слова, которые нужно выучить и сказать на открытии главе региона Евгению Савченко. Слова благодарности и радости, конечно.

– Другой глобальный проект – «Новая жизнь». Льготное жилье для молодых семей. Выглядит все красиво и благостно, но рядом стоят уже два дома – останки аналогичного проекта «Аврора-парк». Который тоже начинался с громкого пиара, а закончился тем, что построили всего два дома, и то кое-как, они сейчас разваливаются, а семьям предложили перейти с льготной на стандартную оплату. Я задала этот вопрос заместителю губернатора на заседании думы. И реакция последовала – в регламент внесли поправку, чтобы вопросов с мест больше не было! И смех и грех, – вздыхает Анастасия Байбикова.

Регион без коррупции

– У нас уникальный регион – за все время ни одного коррупционного скандала! Думаете, не воруют? Как бы не так. И воруют, и даже ловят, но всё спускают на тормозах, а сами проворовавшиеся потом всплывают на вполне теплых, хотя и менее заметных должностях. Наша власть своих не сдает и всегда прикрывает, – говорит Сергей Лежнев.

Блогер как-то забавы ради изобразил «родовое дерево» белгородской власти. Оказалось, что если какой чиновник укрепился корнями на высокой должности, то его веточки – дочки-сыновья – обязательно прорастут на других высоких должностях. Например, у нескольких замов губернатора дети – главы районов. Администрацию за глаза называют Семья.

В области – сильный агрокомплекс. Крупнейшая компания – «Агро-Белогорье». Ее контролирует бывший зампред правительства области и хороший друг губернатора Владимир Зотов. Другой гигант – ГК «Приосколье» – принадлежит также бывшему заму губернатора и, как утверждают, зятю Савченко Геннадию Бобрицкому.

Как поднималась знаменитая белгородская целина, не понаслышке знают фермеры и мелкие хозяйственники.

– Ко мне приехали губернатор со свитой и постановили забрать мое хозяйство, которое было первым в СССР сельхозкооперативом, построенным на обломках старого колхоза имени Ленина. Предложили цену, которая была в 10 раз ниже рыночной, а когда я не согласился, просто выставили свою охрану из ЧОПа. А на меня завели дело якобы по неуплате налогов, 10 месяцев я провел в колонии, вышел и до сих пор сужусь за свое хозяйство. Зато новые хозяева получили на это кредитов и инвестиций, по моим подсчетам, на 3 млрд рублей от государства! И я не один такой, но многие боятся и не готовы бороться, – поведал «Собеседнику» бывший белгородский фермер Валерий Вакуленко.

Белгородская аномалия

Область, как говорят, именно с подачи губернатора давно метит на место духовной столицы России. Здесь действует единственный в стране закон о духовной безопасности и план мероприятий по ее обеспечению. Именно на Белгородчине впервые были введены ограничения на продажу алкогольной продукции, которые сегодня действуют по всей России. Здесь под запретом Хеллоуин и День святого Валентина, рок-концерты и слишком смелые постановки современных драматургов.

– У нас больше всего церквей, все они – в шаговой доступности. Батюшки ходят на выпускные балы в школы, на 1 сен­тября, ведут факультативы – добровольно-принудительные, конечно, – перечислила Анастасия Байбикова.

Говорят, «самому православному губернатору» покровительствуют патриархи РПЦ – и прежний, и нынешний.

– У нас в порядке вещей, когда с бюджетников собирают деньги – то на строительство храмов, то на подшефный район в Крыму, то еще на какие-то благие цели. Например, заставляют перечислить заработок за 1 рабочий день. И попробуй тут быть «ненравственным»! – говорит Сергей Лежнев.

При этом по городу ходят слухи, что в Дом правительства Белгородской области просочились сайентологи. Якобы за посещение церкви Хаббарда был по-тихому уволен зам. губернатора по идеологии и его близкий соратник Валерий Сергачев. Скандала удалось избежать, а вот пересудов – нет, и белгородцы до сих пор гадают, кто еще увлекся модной религией.

– 23 года во власти: молодые родились, выросли и завели свои семьи при Савченко и Путине. Для зрелого поколения это синонимы стабильности и благополучия, а вот у молодежи чувствуется усталость, – приводит свои наблюдения Анастасия Байбикова.

– У нас город, да и область – маленькие. Весь Белгород можно за 15 минут проехать из конца в конец. И за 23 года дороги можно было не только из асфальта – из золота сделать! – уверен Сергей Лежнев.

Блогер отмечает «белгородскую аномалию» – в благополучной области не хватает воздуха.

– У нас нет оппозиционных и даже просто независимых СМИ в области. У нас нет вообще правозащитников. Уполномоченный по правам человека – бывший зам. губернатора, а бизнес-омбудсменом до недавнего времени был действующий член правительства. Когда мы собрались провести мероприятие по развитию гражданского общества, нам резко отказали арендодатели! Я как правозащитник дважды был на встречах у Путина и ни разу – у Савченко, у нас их просто нет. Врачи и учителя сообщают мне, что готовы протестовать из-за низких зарплат, – говорит Сергей Лежнев. – Но у нас об этом никто не скажет. Потому что официально – у нас все прекрасно!

Из досье

Евгений Савченко

• 1950 г. р.

• Закончил Московскую сельхоз­академию им. Тимирязева.

• Работал агрономом, директором совхоза, затем – в Минсельхозе в Москве.

• В 1993 году назначен на губернаторскую должность президентом Борисом Ельциным.

• Женат, две дочери.

• По слухам, Савченко предлагали переехать в Москву и занять должность министра сельского хозяйства, но губернатор отказался.