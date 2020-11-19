Депутат потребовал проверить законность личной охраны Дегтярева за 33 млн

Сообщение о том, что правительство Хабаровского края разместило на сайте госзакупок контракт на предоставление врио губернатора Михаилу Дегтярева персональной охраны за 33 миллиона рублей в год, вызвало большое количество обращений от граждан, недовольных такой тратой бюджетных средств, рассказал в своем Instagram депутат краевого парламента Петр Емельянов.

В связи с этим он обратился в Прокуратуру с требованием провести проверку законности такой закупки:

«Сегодня личный охранник, завтра — личный врач и астролог. Мне кажется Хабаровский край не заслужил этого», — говорит Емельянов.

Он также обращает внимание, что в регионе сейчас сложное финансовое положение, обостренное коронавирусом, которое требует «дополнительной социальной поддержки жителей региона и объектов здравоохранения». Он уверен, что в подобных условиях такая расточительность со стороны руководства региона «недопустима».

Напомним, что для охраны Дегтярева планируется использовать семь специально обученных телохранителей. Они должны будут ходить с ним постоянно.

Заработная плата экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала составляла порядка пяти миллионов в год, таким образом охрана главы региона будет теперь обходиться в разы дороже, чем он сам. Отвечая на критику СМИ в 2019 году, Фургал также пояснял, что в 11 миллионов ему обходилось «содержание губернатора и аппарата на год»: «Все перелеты, автомобили, командировки и все остальное. Это не заработная плата», — говорил он DVhab. Теперь только на охрану губернатора будет уходить в три раза больше средств.