Дмитрий Потапенко назвал неожиданного претендента на пост президента России

В последние месяцы сложилось такое впечатление, что политологи и журналисты «перетасовали» едва ли не каждое имя в «колоде» российского истеблишмента, подбирая свои версии по возможному преемнику президента России Владимира Путина в рамках дискуссии о то ли уже начавшемся, то ли вот-вот начинающемся транзите власти в стране. Стоит отметить, что среди озвученных версий звучали как ожидаемые, так и довольно неожиданные имена. К примеру, в разное время «будущим президентом России» называли главу СП Алексея Кудрина, мэра Москвы Сергея Собянина и многих других.

Между тем единого мнения о том, кто же может быть выбран в качестве преемника главы государства в обозримом будущем, если транзит власти действительно состоится и будет проведен именно в рамках «операции преемник», до сих пор нет. Причем, с каждым разом в списке претендентов на пост номер один появляются новые имена, что только усложняет задачу по поиску истины. К примеру, совсем недавно во время беседы с ведущим YouTube-канала «ГлавТема Народ» известный российский экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко назвал еще одного неожиданного кандидата на эту роль. Впрочем, высказывания эксперта в этот раз носят не просто характер предположения – свою позицию он может весьма убедительно аргументировать.

Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube

К примеру, во время беседы о возможной отставке главы «Газпрома» Миллера и его назначении на пост губернатора Петербурга, Потапенко предложил обратить внимание на еще одну «газовую» персону в российской политике. Речь о бывшем главе Минэнерго Александре Новаке — Потапенко отметил, что его «перемещение» между должностями в правительстве может свидетельствовать о том, что именно Новак будет претендовать на роль будущего президента России.

«Я считаю, что для Алексея Миллера это мелковато — пост губернатора, тем более в такое сложное время, не соответствует амбициям главы "Газпрома". Алексей Миллер в общем-то устроил свою жизнь, и для него пост губернатора даже в Санкт-Петербурге будет существенным понижением.

Если мы говорим о кадровых перемещениях, то я бы обратил внимание на перемещение господина Новака на должность вице-премьера России. Александр Новак в некоей общей теории будет отвечать за будущий бюджет. Мы сидим на нефтегазовой игле, причем крутимся здесь как на вертеле.

В этой ситуации господин Новак будет ответственным за бюджет. Такой тихой сапой я не исключаю, что он может претендовать на место будущего президента», – заявил Дмитрий Потапенко.