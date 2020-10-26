"Собянин покинет пост мэра Москвы и займет новую должность": политолог сделал громкое заявление

Опубликованные накануне результаты исследования социологов «Ромир», составивших рейтинг «доверия персонам», судя по всему, будут еще долго обсуждаться в экспертных кругах. К примеру, многие уже отметили заметный рост доверия россиян к оппозиционеру Алексею Навальному, подчеркнув, что это, вероятнее всего, заслуга громкой истории с отравлением.

Есть в рейтингах «Ромира» и еще одна интересная деталь, которая касается персоны мэра Москвы Сергея Собянина. Важно понимать, что Сергей Семенович в российской политике человек не новый, а потому в какой-то степени прогнозируемый. Однако в последний год на долю столицы, а вместе с ней и на долю главы ее администрации, выпало такое количество событий, что политическую позицию Собянина впору сравнивать с разогнавшимися качелями. Казалось бы, столичный градоначальник, который прежде не был разбалован всенародной любовью, в условиях пандемии коронавируса показал себя как хороший антикризисный менеджер и сумел оперативно сработать едва ли не по всем фронтам. На этом фоне даже заговорили о росте рейтингов и политической значимости Сергея Собянина, а отдельные оптимисты даже включили его в число кандидатов на пост преемников Путина.

Однако ближе к осени ситуация резко изменилась. Сначала в экспертных кругах заговорили о недовольстве Собяниным со стороны Администрации президента, позднее СМИ и социальные сети принялись наносить по имиджу мэра Москвы удары, связанные преимущественно с неоднозначными решениями, принимаемыми в рамках введения новых ограничений в городе. Теперь общая тенденция дополнилась и результатами опроса социологов.

Согласно все тому же рейтингу «доверия персонам», Собянин оказался аж на 22 месте, уступив даже певице и телеведущей Ольге Бузовой, занявшей позицию на одну строчку выше.

Как считает российский политолог Илья Гращенков, подобные результаты могут свидетельствовать о том, что 10-летнее пребывание Собянина на посту мэра столицы и борьба с COVID-19 привели к эффекту усталости. Помимо этого, по мнению эксперта, Сергей Собянин покинет пост мэра Москвы и перейдет на новую должность.

«Рейтинг и, как следствие, доверие к главе столичной администрации падает, особенно на фоне довольно жестких ограничительных мер. А потому громкие высказывания в его адрес по случаю юбилея в должности оказались отличными от реальных настроений москвичей. А все разговоры о Собянине, как о преемнике Путина или о его новом сроке, из-за падения рейтинга, можно считать несостоятельными. Более того, самым вероятным сценарием можно считать уход Сергея Собянина на более административную должность, к примеру, в Госсовет или Правительство», – отметил эксперт.