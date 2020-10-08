"Собянин гоняет пенсионеров, как Андропов тунеядцев": реакция россиян на облаву на стариков

Вчера вечером сотрудники полиции нагрянули с рейдом в театр «Ленком» и театр Сатиры. Они охотились на пожилых зрителей 65+.

Седовласые интеллигенты почитывали в фойе программки, когда перед ними вдруг возникли люди в масках. Медицинских. Сотрудники полиции отчитывали найденных в театрах пенсионеров за нарушение домашнего режима, как школяров (которые, кстати, тоже «закрыты» на двухнедельные каникулы. И если руководствоваться нынешней логикой, то стоит ждать рейдов и по детским площадкам).

«Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», – сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Платить штрафы на последние, пенсионные деньги любителей высокого искусства пока не обязали. Все-таки соблюдение режима самоизоляции – только рекомендация Сергея Собянина, наказывать пенсионеров не за что. А вот попугать пожилых людей очень даже получилось.