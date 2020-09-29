Собянин рекомендует сидеть дома до 28 октября. Формально это ничего не меняет

Московские власти будут рекомендовать жителям пожилого возраста и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, не покидать свои дома до 28 октября включительно. Это следует из опубликованного на сайте мэрии указа, инициированного мэром Сергеем Собяниным.

Такая же рекомендация будет относиться и к просьбе к работодателям перевести максимальное число сотрудников на дистанционный формат.

Фактически изменение в подзаконном акте не несет для москвичей никаких новых формальных обязательств: все меры носят исключительно рекомендательный характер и никакой юридической ответственности за их неисполнение не предусмотрено.

Также сегодня Собянин распорядился увеличить осенние каникулы для столичных школьников. Они в этом году будут длиться две недели с 5 по 18 октября. В это время дети не будут учиться даже дистанционно.

Кроме того, градоначальник пожаловался, что пожилые люди игнорируют его рекомендации о необходимости самоизоляции и продолжают перемещаться на общественном транспорте. Такие данные он получил из статистики использования социальных карт пенсионеров.