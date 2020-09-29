"Даже не прикрываются": Михаил Делягин жестко раскритиковал внезапный "карантин Собянина"

Судя по всему, россиянам придется столкнуться этой осенью с тем, чего они больше всего опасались в последние недели – новым карантином, который власти могут ввести с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И дело теперь уже не столько в угрожающем подобными последствиями росте статистики заболеваемости в стране, сколько в реальных шагах, которые российские власти начали предпринимать в последние дни.

И если президент России Владимир Путин пока еще старается сохранять определенную сдержанность в своих прогнозах и оценках ситуации, предлагая властям в регионах и самим гражданам предпринимать все необходимое во избежание усугубления эпидемиологической ситуации и введения новых карантинных мер, то столичные власти перешли от слов к делу.

Как стало известно немногим ранее, столичный градоначальник Сергей Собянин уже распорядился отправить учеников школ Москвы на карантин в первой половине октября. О том, чем именно продиктовано желание властей отправить школьников на карантин, вероятнее всего, станет известно позже, а пока же эксперты из числа тех, кто ранее неоднократно предостерегал власти от необдуманных решений с точки зрения введения ограничений, считают, что подобные шаги не приведут ни к чему хорошему.

К примеру, известный российский экономист Михаил Делягин обратил внимание на то, что столичные власти даже не пытаются прибегнуть к переводу детей на удаленный режим обучения, а сразу вводят карантин. Эксперт даже обвинил Собянина и его команду в навязывании обществу феодальных порядков, при которых детям учиться не положено.

«Товарищ Собянин и другие "оптимизаторы" уже даже не прикрываются фиговыми листами и объявляют о продлении каникул для школьников на одну неделю. Иными словами, фиговый листок, которым выступала удаленка, этим господам теперь не нужен.

При феодализме дети не учились, не учатся они и сейчас. Детям учиться нечего, потому что все зло, как известно блатным феодалам, по их мнению, происходит от знаний. Так они себя и ведут.

Коронавирусное безумие продолжается, однако обществу нужно помнить, что происходящее безумие инфекцию не отменяет, и беречь свое здоровье, соблюдая необходимые профилактические нормы», – заявил Делягин в эфире радиостанции «Аврора».