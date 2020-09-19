"Власти готовятся": Венедиктов высказался о повторном карантине на фоне роста числа заболевших в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России на протяжении последних дней, заставил общество вспомнить многочисленные высказывания российского экспертного сообщества о том, что осенью нас ожидает введение повторного карантина. К слову, в правительстве данные утверждения опровергали, говоря о том, что ситуация находится под контролем и повторного локдауна не предвидится.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью, в котором рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, власти изначально ожидали рост числа заболевших в осенне-зимний период, а также попросил пожилых людей, которые, как известно, входят в зону риска, сократить свои контакты. Руководителям предприятий он отправил похожий месседж – оставляйте своих работников на «удаленке». Как рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, просьбы Собянина – ничто иное как «два штормовых предупреждения». Он уверен, что власти серьезным образом готовятся ко второй волне коронавируса.

«Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией наблюдается не только в Москве, но и по всей России. Я обратил внимание на очень аккуратное недавнее интервью мэра Москвы Сергея Собянина, где он озвучил "два штормовых предупреждения". Очень аккуратно, но для тех, кто следит за общей ситуацией, многое становится понятным. Он обратился с просьбой к пожилым людям максимально ограничить свои контакты, а также к руководителям предприятий оставлять своих работников на дистанционной работе насколько это возможно. Плюс к этому мы знаем, что несколько классов в школах переведены на дистанционное обучение, потому что там оказались заболевшие ученики. Немного, но уже.

Происходит то, о чем неоднократно говорилось – вторая волна или недолеченный COVID-19. Мы не единственные в этой истории – например, Германия приняла решение запретить массовые мероприятия, Израиль ушел на полный локдаун, во Франции в ближайшие дни ожидается ужесточение карантинных мер.

Видимо, мы скоро столкнемся с распространением болезни – уже сейчас в Москве растет число госпитализированных. Как сказал мне один чиновник, власти многому научились во время первой волны коронавируса: научились сортировать больных (тех, кто может находится на домашнем лечении и тех, кому необходима госпитализация), врачи приблизительно понимают, с чем бороться и как бороться, плюс многие люди уже переболели бессимптомно и имеют антитела.

Очевидно, что власти Москвы готовятся. Вторая волна коронавируса идет к нам», – заявил Венедиктов.