Будет ли карантин в сентябре 2020 года? Отвечают Володина, Мясников, Суркова

Астролог, блогер-миллионник и врач-телеведущий рассказали Sobesednik.ru о вероятности повторного введения режима самоизоляции из-за коронавируса.

Власти отрицают, что 20 сентября в России будет снова введен карантин, но многие россияне упорно продолжают верить в слухи об этом.

Дата 20 сентября взята не с потолка. Именно в этих числах обычно портится погода, и начинается всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. По неофициальной информации из блогов и телеграм-каналов, московских врачей якобы попросили вернуться из отпусков к 15 сентября, а администрации школ – подготовиться к возможному вынужденному переходу на дистанционное обучение. Стоит ли готовиться к худшему уже сейчас?

Юпитер и Плутоний обещают Василисе Володиной новую вспышку

Астролог, ведущая программы «Давай поженимся!» («Первый канал») Василиса Володина призналась Sobesednik.ru, что она новой волны пандемии не боится.

– Я понимаю, что она возможна и вполне может быть ближе к октябрю-ноябрю, – замечает при этом астролог. – Отношусь к этому как факту. Стоит ли боятся зимы? Вряд ли. Она все равно придет. Конечно, коронавирус – страшная беда для всего мира, но бояться ее нет смысла. Многое зависит от самих людей, от того, как они себя будут вести.

Возможный период второй вспышки – ноябрь – Володина называет, исходя из положения планет.

– Текущая пандемия развивается в том же ритме, в каком формируется соединение Юпитера и Плутония, – утверждает Василиса. – Сильный их контакт был в апреле, когда случилась вспышка, а следующее сближение будет только в ноябре.

Лариса Суркова, блогер и мама пятерых детей: Не будет коронавируса – придет щучий грипп

Блогер, психолог, мама пятерых детей Лариса Суркова считает, что 20 сентября карантин России не грозит.

– Я не очень верю в повторение карантина, потому что экономический и психологический удары, на мой взгляд, оказались сильнее, чем возможные последствия коронавируса, – рассказала нам Лариса. – Надеюсь, что наше правительство учтет этот опыт, да и люди приучились часто мыть руки и соблюдать гигиену. Это должно дать результат.

Мне кажется, что осенью нас ждет снижение заболеваемости не только коронавирусом, но и другими ОРВИ и гриппом. Вообще, надо спокойнее к этому относиться: не будет коронавируса – придет какой-нибудь щучий грипп…

Доктор Мясников: Не стоит бояться ни пятой, ни десятой волны

Известный теледоктор Александр Мясников уверен, что второй вспышки коронавируса, а следовательно, и карантина из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, не будет. По крайней мере в Москве.

– А вот в регионах, где ковид отпылал менее интенсивно, все возможно, – говорит врач. – Но мы должны понимать, что бояться второй, пятой, десятой волны нет смысла. Тут я могу лишь повторить свою знаменитую фразу: кому суждено заболеть, те заболеют и переболеют. Хочется пожелать, чтобы это было или бессимптомно, или в легкой форме. Чем больше заболевших, тем сильнее массовый иммунитет. И тем ничтожнее вероятность очередного карантина.