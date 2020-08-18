"Вероятность сохраняется": Делягин высказался о возможном введении повторного карантина с 20 сентября 

Ближе к концу летнего сезона из-за целого ряда громких событий в мире и, тем более, в соседней Беларуси, россияне словно начали забывать о том, что еще недавно были вынуждены сидеть дома в самоизоляции, опасаясь опасности заразиться коронавирусом. Жесткие ограничительные меры, которые действовали в России в течение нескольких месяцев, постепенно были ослаблены, ослабла и география распространения самого вируса, да и суточный прирост новых заболевших уже не выглядит таким устрашающим.

Все это в совокупности отвлекло внимание людей от угрозы, многие даже забыли, что еще совсем недавно целый ряд экспертов прогнозировал, что осенью в стране может быть введен повторный карантин, который снова может существенно отразиться на жизни практически каждого человека. Успокоить ситуацию в какой-то степени помогли заявления представителей различных органов власти и мэра российской столицы Сергея Собянина, отметивших, что вопрос о введении карантина с 20 сентября (многие почему-то называли именно эту дату) власти даже не рассматривают.

Между тем, как считает известный российский политолог и экономист Михаил Делягин, ослаблять бдительность и забывать о существовании этой угрозы не стоит. По словам эксперта, ситуация все еще остается напряженной, поэтому риски роста заболеваемости, который может вынудить власти пойти на введение очередного карантина, сохраняются.

«Повторное введение карантина с 20 сентября, о котором говорилось ранее, пока не отменяется, однако его вероятность за последнее время значительно снизилась.

Власть поняла, что сажать население страны под домашний арест — занятие бесполезное. Она поняла, что никто не будет подчиняться этому безумию. Поэтому вероятность снижается, но все еще сохраняется», — отметил Делягин в эфире радио «Аврора».