Совпадение или подготовка: вернется ли Россия к режиму самоизоляции?

Впервые о рисках введения в России повторного карантина до конца 2020 года, который будет включать в себя полный перечень довольно жестких ограничительных мер и непременно отразится на жизни граждан, заговорили еще в начале июля. Сначала эта тревожная для подавляющего большинства россиян тема обсуждалась на уровне экспертов, которые делились своими соображениями и инсайдерской информацией.

Как бы там ни было, но подобные «страшилки» оставались реальными лишь на словах, тем более что в действительности в этот же момент страна не только выходила из карантина на фоне постепенного снижения статистики заболеваемости, но еще и готовилась к открытию авиасообщения с рядом стран, которое, к слову, должно быть запущено как раз 31 июля.

Между тем, несмотря на общий позитивный настрой, вопрос о рисках начала второй волны коронавируса и введения повторных ограничительных мер завис в воздухе над головами миллионов россиян и дамокловым мечом угрожал новыми неприятностями. Тем более, что в последнее время в информационном пространстве появляется все больше реальных предпосылок к тому, что в начале осени 2020 года российские власти могут быть вынуждены вновь обратиться к подобным мерам.

Одной из первых таких предпосылок стало недавнее видеосовещание российского президента Владимира Путина, в рамках которого он поспешил обратиться к россиянам с призывом готовиться ко второй волне коронавируса, которая может быть подстегнута приближением сезона респираторных заболеваний. Более того, в словах главы государства отчетливо прослеживались и намеки на возможный карантин, поскольку он отдельно подчеркнул важность принятия ряда мер во избежание введения очередных ограничительных мер, фактически возложив ответственность за сохранение положительной статистики по COVID-19 на россиян.

И если слова президента в качестве примера реальности подобных прогнозов кому-то покажутся недостаточными, можно обратиться к недавним заявлениям петербургских ученых, которые предупредили общественность о том, что уже к середине сентября в крупных городах России может быть зафиксирован серьезный всплеск заболеваемости. Свою позицию специалисты СПбПУ аргументируют тем, что с начала учебного года в крупные вузы страны хлынет поток из иногородних студентов, которые вполне могут завести коронавирус в две российские столицы – Москву и Петербург. Ученые даже предложили ввести обязательное тестирование для студентов либо предпринять более жесткие меры в виде размещения каждого иногороднего учащегося на 2-недельный карантин.

Подлил масла в огонь и столичный градоначальник Сергей Собянин, который уже имеет огромный опыт введения самого широкого спектра ограничений для населения. По его словам, вторая волна коронавируса в Москве неизбежна. Более того, мэр столицы отдельно добавил, что рассчитывать на дальнейшее снижение статистики по COVID-19 в городе нет никакого смысла. «В ближайшие недели будет сохраняться такая же картина. Мы будем иметь на уровне 650-700 новых случаев», – отметил он. Наконец, выйти на след возможного карантина в России или, как минимум, в столице можно и в словах Собянина о возможном переведении школ на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сложно сказать, являются ли все эти высказывания реальной подготовкой общественного мнения к возможному введению в стране очередного режима самоизоляции с жесткими ограничительными мерами, или же речь идет о простом совпадении и желании властей и сообщества медиков сыграть на опережение. Как бы там ни было, предпосылок к реализации подобного сценария становится все больше, что, разумеется, сложно воспринимать положительно, особенно учитывая тот факт, какая раздраженность накопилась у граждан по итогам первого карантина.