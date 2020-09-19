В России выявлено 6 065 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 825

В Москве, согласно официальной статистике столичного оперштаба, наблюдается заметный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрировано 825 новых случаев.

Последние дни официальные данные свидетельствуют о весомых приростах числа инфицированных. Так, вчера в Москве было 805 новых случаев, а позавчера — 730.

Всего в России за сутки зафиксировано 6 065 новых случаев заражения. Только у 24,1% при этом не было клинических проявлений заболевания.

Также в тройке антилидеров по численных показателям Санкт-Петербург (212 случаев) и Ростовская область (180 случаев).

О второй волне ковида ранее заявлял премьер Британии Борис Джонсон и специалисты здравоохранения в ряде европейских стран.