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Нападение на "Гражданское общество" и вторая волна ковида. Новости к утру 19 сентября

Общество
10:01, 19 сентября 2020

Нападение на "Гражданское общество" и вторая волна ковида. Новости к утру 19 сентября

В Красноярском крае произошло нападение на лагерь активистов «Гражданского общества», который проходил в формате просветительских лекций. Нападение произошло в лесу, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря «Гражданского общества» Егора Илюшкина.

На лагерь налетели люди с дубинками и в балаклавах, избивая участников мероприятия. Успевшие скрыться активисты сообщили, что около семи человек фактически остаются в заложниках у неизвестных, которые требовали прекратить заниматься «тем, чем они занимаются».

Либертарианец Александр Разин рассказал, что нападавшие разбили активистам телефоны, сожгли их паспорта и гитару.

В хабаровском митинге в защиту экс-губернатора Сергея Фургала, по данным горадминистрации, приняли участие примерно 600 человек. При этом в городе шел дождь, пишет Znak.com.

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у страны «супер-пупер» гиперзвуковой ракеты, которая в намного быстрее своей предыдущей модуляции, которая была создана в годы правления Барака Обамы.

Трамп отметил, что в период правления Обамы Россия выкрала информацию от администрации президента Штатов и создала свою ракету. Об этом президент говорил во время встречи со своими сторонниками в штате Миннесота, пишет «Интерфакс».

В Британии тем временем премьер Борис Джонсон сообщил о начале второй волны коронавирусной  инфекции. Новые заражения отмечаются по всей Европе: в Испании, Франции и других странах.

При этом Джонсон отметил, что хотелось бы оставить школы открытыми, как и экономику для развития бизнеса. Новый локдаун правительство планирует избежать, сохранив действующие меры профилактики, пишет «Би-Би-Си».

Рубрика: Общество

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