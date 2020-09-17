Собянин рекомендовал продлить удаленный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» рекомендовал предприятиям продлить режим удаленной работы.

«Если это не несет ущерба для деятельности организации, дистанционную работу стоит сохранять», — приводит слова градоначальника «Российская газета». Так, дистанционный режим позволит снизить количество контактов между людьми в общественных местах.

За минувшие сутки, по данным столичного оперштаба, в России зафиксировано 5 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 730 — в Москве.