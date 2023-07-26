Иных уж нет, а тех — залечат

Фитотерапевт Евгения Беляевская выдвинула иск о защите чести и достоинства к московскому онкологу. И проиграла дело. Арбитражный суд Москвы встал на сторону врача Екатерины Тимофеевой.

Слепая вера

На странице в социальных сетях онколог Тимофеева возмутилась деятельностью «фитофеечки» Беляевской, которая якобы лечит рак на 4-й стадии за 700 тысяч рублей. «Шарлатаны были, есть и будут», – написала Екатерина Тимофеева и назвала деятельность фитотерапевта незаконной.

Врачи давно говорят, что столь серьезное заболевание лечить травами категорически нельзя. Поклонники травников с этим не согласны.

– Никакие лекарства от простуды на меня не действуют, а вот приму таблетку эвкалипта – и кашель как рукой снимет, – заявляют пациенты «зеленой аптеки». – А от головной боли лучше чая с мятой средства нет. Если нельзя доверять лечению травами, почему тогда тысячи людей этим пользуются? И вполне успешно! – утверждают поклонники травничества.

С этим трудно спорить, как и с тем, что умению лечить травами учатся много лет, это талант и призвание, а блогеры-лекари из соцсетей никакими особыми талантами в основном не обладают, просто спекулируют на вере людей в нетрадиционную медицину. Доходит часто до абсурда, когда предлагают лечить онкологию на 4-й стадии керосином. Или, скажем, ставить кофейную клизму на любой стадии рака. Травы – не панацея. Их нельзя принимать всем, говорят опытные фитотерапевты. Для многих пациентов требуются рекомендации врача, ведь важно учитывать совместимость с другими препаратами, побочные эффекты и передозировки.

– Фитотерапевт или гомеопат, который берет на себя ответственность и заявляет, что сейчас я вам 4-ю стадию рака купирую, это, конечно, возмутительно и непорядочно, – рассказала в интервью «Собеседнику» гастроэнтеролог, гирудотерапевт, фитотерапевт Мария Бадалян. – Но когда пациент, пролечившись у онколога, идет долечиваться к травнику, это нормально. Убрали агрессивность, наступила ремиссия, и пациент хочет поддержать себя травами – почему нет? Это допустимо, если, конечно, травник и врач не фрондируют друг с другом, а работают сообща. Если человек расположен к натуральным методам и хочет с их помощью лечиться, можно совместить и то, и то. Но важно заметить: когда у пациента серьезная патология, нельзя предлагать лечение травами. Я знаю много случаев, когда шарлатаны обещали вылечить гомеопатией тяжелейшие заболевания щитовидной железы – и не получалось, люди уходили в могилу.

Врач-фитотерапевт еще раз просит подчеркнуть: для долечивания – очень эффективно, но для заболеваний в острой фазе – недопустимо!

За смерть человека – ничего не будет

На своей странице в соцсетях Беляевская писала, что лечит не только рак, но и слабоумие, и гепатит. И продавала препараты: например масло черного тмина, травники называют его «лекарством от всех болезней, кроме смерти», – за 3500 рублей. Консультацию проводила за

35 тысяч. При этом, как оказалось, профессиональным врачом Беляевская не является. Ее родные сообщили, что раньше женщина занималась строительным бизнесом, но прогорела. Близкие помогли закрыть долги, но с родными она сейчас не общается. Как понятно из записей в соцсетях, на дела Беляевской проигрыш в Арбитражном суде Москвы не оказал влияния. И даже наоборот. После того как стало известно о судебном споре, травница заявила, что ее компания находится «в стадии взрывного роста». «Открываем новые производства. Регистрируем свою политическую партию!» – писала «фитофеечка».

– Прецедент создан, да, но пока еще рано говорить о полной победе над шарлатанами-фитотерапевтами, – считает адвокат врача-онколога Иван Печерей. – У нас не прецедентное право, все еще десять раз может поменяться, другие суды могут принять другие решения. В данной ситуации допустимо сказать, что здравый смысл победил, но если исходить из практики, то так будет не всегда, хотя суды все же будут ориентироваться на решение Арбитражного суда Москвы по данной ситуации.

Юрист уверен, что права медиков станет защитить гораздо легче. Впрочем, скорее всего будет подана апелляция и пока решение не окончательное.

Фитотерапия – не магия

Как считает заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Алексей Трякин, нетрадиционные способы лечения становятся все более изощренными и все более чудовищными. При этом люди, взявшиеся за лечение, часто не обладают никакими медицинскими знаниями, но могут принимать решения за своих пациентов. Они находятся вне правового поля, прекрасно это понимают и используют это. И пока не было случаев привлечения их к ответственности.

По данным налоговой службы, компания Беляевской «Байкалдар» в прошлом году заработала 850 тысяч рублей, однако в одном из интервью Евгения оговорилась, что только на продаже трав зарабатывает 40 миллионов в месяц.

Использование лекарственных трав во всем мире на первом месте по популярности среди нетрадиционных методов лечения. Медики соглашаются, что 80 процентов предшественников всех современных препаратов выделено из трав, однако у лекарств, созданных на основе природных компонентов, эффективность выше, чем просто у травы, а побочных эффектов меньше. И препараты множество раз проверены.

Травничество – это бизнес с подводными камнями, а не красивые цветочки в крохотных скляночках с бирочкой. «Не занимайтесь самолечением и не будьте бездумными фанатами народной медицины», – просят сами же добросовестные фитотерапевты. С помощью трав хорошо успокаивают нервы и укрепляют иммунитет, но никогда не лечат тяжелые заболевания вроде рака. И как бы ни хотел верить человек в сказку, в основе всего здравый смысл и рациональный выбор.

Как бабка сказала

По данным ВЦИОМ, 40 процентов россиян считают, что в отдельных случаях народная медицина может быть эффективнее официальной. 32 процента совмещают при лечении официальную и народную медицину. 6 процентов – доверяют только народным лекарственным средствам.

Эксперты напоминают, что эффективность лечения должна быть клинически обоснована, однако признают, что и сами врачи в отдельных случаях все чаще прибегают к натуропатии, траволечению, климатотерапии и многим другим альтернативным методам лечения.