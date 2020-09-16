Врач о второй волне: Стресс повышает вероятность заболевания ковидом

C начала осени разговоры о второй волне коронавируса пошли с новой силой. Поговаривают, что она может накрыть Россию уже в начале октября.

Как подготовить свой организм к болезни и избежать заражения, Sobesednik.ru рассказал известный врач-терапевт Александр Осипов.

– Подготовиться ко второй волне коронавируса можно путем повышения иммунитета и проведения сезонной вакцинации против гриппа, – рассказывает Александр Александрович. – Кроме того, нужно понимать, что в осенне-зимний период в организме каждого из нас снижается количество биологически активных веществ и витаминов. Из-за этого человек находится в так называемом иммунодефиците, поэтому иммунная система может давать сбои. Нужна профилактика иммунодефицита.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, соблюдать социальную дистанцию, не посещайте массовые мероприятия и принимайте в профилактических дозах противовирусные препараты, – советует врач.

Не забывайте про важный момент. Не нужно бояться заразиться коронавирусной инфекцией. Страх – постоянный стресс организма. Находясь в стрессе, он резко снижает защитные силы иммунитета и чаще подвергается респираторным заболеваниям.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, врач рекомендует так же соблюдать меры предосторожности. Ведь в противном случае можно заразиться ковидом во второй раз.

– В России на сегодняшний день выявлено около 100 штаммов данного вируса, – продолжает Александр Осипов. – Но из-за открытия границ с другими государствами в России могут появиться новые штаммы. Никто не проводил сравнительную характеристику штаммов в разных странах мира. Поэтому риск заразиться во второй раз существует. Переболевшим ковидом следует поддерживать иммунные силы организма, принимая в терапевтических дозах витамин Д, начиная с второй декады октября.

Но, конечно, самый эффективный способ защиты от ковида – вакцинация.