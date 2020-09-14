Ужесточат ли масочный режим в сентябре и как избежать штрафа?

Режим повышенной готовности, требующий обязательного ношения масок в общественных местах, никто не отменял, хотя массовые облавы на безмасочников на время ушли в прошлое. Но, по слухам, усиление контроля может вернуться после окончания череды значимых для властей выборов 13 сентября.

Об этом же говорит и наметившийся, пока небольшой рост заболеваемости коронавирусом. Европейские власти уже начали активно применять штрафы в отношении своих граждан без масок. Как известно, в России меры против пандемии копируются с небольшим временным лагом.

Буква закона

На каком основании?

Штрафы выписывают по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). По данной статье за отсутствие маски гражданин может быть либо предупрежден, либо оштрафован на сумму от 1000 до 30.000 рублей. В регионах также действуют свои нормативные акты.

Где чаще штрафуют?

Наибольший объем штрафов приходится на общественный транспорт.

– В Москве это, конечно, метро, – ответил «Собеседнику» юрист международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев. – Чаще всего протоколы о нарушении масочного режима составляют в переходах между станциями. У нас больше половины обращений – от людей, которых остановили без масок именно в этих местах.

Второе место, где чаще всего ловят граждан без масок – это магазины.

– В магазинах скорее грозит не протокол, а отказ в обслуживании. И формально владельцы магазинов, продавцы и кассиры правы, так как ответственность за санитарную обстановку на их территории возложена на них и они обязаны принимать меры, – комментирует юрист.

Как избежать штрафа?

– Фактически способ только один – иметь при себе маску и перчатки, – уверен Леонид Соловьев. – Можно еще пытаться объяснить проверяющим, что вы не больны в данный момент и, значит, не представляете угрозы для окружающих. Либо что вы уже переболели и соответственно не можете заразиться сами или заразить других. С точки зрения формальной логики вы будете абсолютно правы. Но на практике мало шансов, что такие доводы возымеют действие. Закон не делает исключений ни для здоровых, ни для переболевших – маски обязаны носить все. К тому же, не будем скрывать, все эти рейды имеют свои задачи – составить за день определенное количество протоколов. Поэтому договориться на месте нарушителю масочного режима вряд ли удастся. Но есть шансы опротестовать это решение позже в суде.

Как опротестовать?

Платить штрафы по 5–15 тысяч рублей желающих мало.

– Где-то в половине случаев нам удается заменить денежный штраф на устное предупреждение, – говорит Леонид Соловьев. – Главным доводом защиты является то, что данное нарушение не привело к негативным последствиям: никто не заразился, а сам безмасочник в момент, когда был оштрафован, не болел ОРВИ и не представлял ни для кого опасности. То же самое – если человек может представить доказательства, что он уже переболел ковидом и что у него есть антитела к коронавирусу. То есть ущерб от его появления без маски в общественном месте был, применяя специальный юридический термин, малозначительным. В таком случае нам нередко удается снизить наказание до устного замечания.

Цифра

Во время последних массовых рейдов в столице в начале августа только за неделю было оштрафовано 5 тысяч москвичей на общую сумму 27 млн рублей. Магазины за аналогичные нарушения заплатили 300 млн рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2020 под заголовком «Маска, я тебя знаю».