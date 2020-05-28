Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?

Несмотря на многочисленные жалобы жителей Москвы на работу приложения «Социальный мониторинг», с помощью которого власти отслеживают соблюдение режима самоизоляции и на основании данных которого затем выписываются штрафы, столичное правительство не намерено отказываться от «инновации». Об этом на днях заявили руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк и глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

Между тем работа приложения по-прежнему оставляет желать лучшего. Как быть москвичам, которые считают, что штраф они получили несправедливо, объясняет адвокат Леонид Соловьев.

– Если у вас нет смартфона или технической возможности установить приложение, то необходимо обратиться в департамент информационных технологий, и вам предоставят смартфон с установленным приложением. В Москве это сейчас реализуется.

Если человек получает штраф (любой), этот факт отражается на госуслугах. Поэтому лучше запросить постановление о штрафе, из которого будет понятно, за что это именно наказание, зафиксированное «Социальным мониторингом». Сейчас эти штрафы делятся на два вида — за неустановку приложения и за то, что человек покинул место проживания. Нужно доказать, что человек не покидал дом: для этого можно привлечь родственников, использовать информацию о доставке из интернет-магазинов. Штраф нужно обжаловать сначала в «Главконтроле» на сайте mos.ru, а если не получится там, то в суде по месту жительства.

Обязательно нужно указывать, что просите прекратить дело в связи с его малозначительностью, что в постановлении не указано, что вы контактировали с третьими лицами, были в местах массового скопления граждан и т.д.

С юридической точки зрения о законности этих штрафов я умолчу, потому что Московский городской суд признал законным указ мэра, в том числе о введении мониторинга.