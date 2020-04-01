Юрист "Агоры": Любые штрафы за нарушение самоизоляции сейчас незаконны

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев разъясняет самые проблемные вопросы, которые возникают у всех, кто хочет, но боится выйти на улицу.

– Так кому можно, а кому нельзя выходить на улицу? Вообще, с правовой точки зрения мы обязаны соблюдать ограничения?

– Сейчас, пока в Москве введен режим повышенной готовности, все эти запретительные меры являются рекомендательными. Несмотря на то, что в документах указано «обязать всех граждан», юридически эти нормы все равно рекомендательные, потому что сейчас за их нарушение не предусмотрено какое-либо наказание.

– А громадные штрафы за несоблюдение самоизоляции – от 15 до 300 тысяч? Ими больше всего и пугают потенциальных нарушиителей.

– Эту поправку в КоАП должен еще подписать президент. И действовать штрафы будут с момента введения ЧС или ЧП. Только после этого. Сейчас они действуют индивидуально в отношении тех, кто посажен на карантин санврачом, если у человека или его близких обнаружен или подозревается коронавирус.

– Другое противоречие – на работу ходить вроде можно, но при этом неделя объявлена нерабочей. Так на какую работу ходить можно, а на какую нет?

– Этот вопрос сейчас в ведении работодателя. Список работающих назван в указе президента. Но помимо аптек, полиции, продуктовых магазинов там значатся непрерывно действующие организации. Списка таких организаций не существует. Но по определению, это предприятия, которые не могут остановиться, так как, остановившись, перестанут существовать. Но общего определения нет.

– Личным автотранспортом перемещаться можно?

– В пределах, которые обозначены: в аптеку, магазин, на работу, по неотложным вопросам.

– Сейчас уже происходит фиксация перемещений граждан – по видеокамерам, биллингу мобильной связи, транспортным и банковским картам?

– Фиксация происходила и до этого. Начиная от статистических мероприятий и заканчивая аналитикой и оперативной работой. Это давно действует.

– Как согласуются ограничительные меры с конституционными нормами и правом на свободу передвижений?

– Чтобы не вводить режим ЧП, который вводится только президентом и приравнивается к военному положению, власти создают дублирующую структуру – теперь режим ЧС разрешается вводить правительству. По сути, это то же самое и подразумевает ограничение конституционных прав.

– То есть сейчас будет так: Путин подписывает поправки о штрафах, затем Мишустин вводит ЧС, и махина начинает работать?

– Да. Либо правительство поручит главам регионов самим по необходимости вводить режим ЧС.

– И тогда опять же Собянин все равно введет ЧС?

– Ну конечно. А за ним губернатор Подмосковья Воробьев. А затем и другие регионы. Но не все. Даже сейчас губернатор Петербурга прописал, что эти нормы по самоизоляции являются рекомендательными. В некоторых регионах ограничения существенно ниже, чем в Москве. Слабое место, что не сообщается о цели этих ограничений и сколько они могут продлиться. С какой целью всех рассадили по домам? Мы ждем вакцину или чего?

– Разные страны идут сейчас разными путями – от строгого карантина до полной свободы. Мы к какому лагерю ближе по принимаемым мерам?

– Мы ближе к Израилю, где тоже строгая изоляция, невыход из дома и большие штрафы. В Италии – понятно, там беда общенационального масштаба. В России, судя по официальным цифрам, не ощущается общенациональная проблема, но водятся жесткие меры. В США все отдано на откуп штатам. В штате Нью-Йорк есть ограничения на хождение по улицам, но там все значительно мягче.

– Имеет основания версия, что под благородным предлогом борьбы с эпидемией будет введена система тотального контроля, слежки за всеми? Потом пандемия закончится, а система останется.

– Исходя из логики развития нашего государства, которое идет по пути усиления контроля, слежки за всеми сферами общества, закручивания гаек, я абсолютно уверен, что все эти методы продолжат работать. Вопрос только, насколько далеко это все зайдет.

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