Москвских школьников ожидают двухнедельные каникулы из-за COVOD-19

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить для столичных школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», – говорится в указе, опубликованном на сайте мэра.

Собянин пояснил, что принял такое решение, исходя из рекомендаций медиков, с учетом осеннего роста заболеваемости ОРВИ и увеличения числа выявленных случаев коронавируса в городе.